En caso de desborde de los drenes afectaría a más de mil familias, en tal sentido se vienen realizando trabajos de descolmatación de los drenes ubicados en puntos estratégicos que comprenden más de 6 kilómetros desde el Fundo Gallinazo hasta Boca del Río, así lo informó Félix Hernández Montoya, secretario técnico de Defensa Civil; quien avisó que viendo los puntos que siempre son afectados ante la crecida del río Pisco que alimenta los drenes que cruzan parte de la ciudad se dieron inicio con rapidez los trabajos de descolmatación de los drenes. Estos comprenden los sectores de Renacer, Nueva Alameda, Alameda, Cooperativa Miguel Grau y Boca del Río.

Se ha estado retirando con maquinaria pesada sedimentos acumulados en los puentes y en el mismo dren donde discurre las aguas del río Pisco la cual son zonas que se ven afectadas en caso de fuertes lluvias.

La oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco viene realizando los trabajos preventivos ante la amenaza de El Niño Costero, ya que es de mucha preocupación de esta gestión.

“Mantendremos la alerta no solo de Pisco Cercado, si no con los demás distritos para mantener un trabajo en conjunto y así evitar mayores daños para que la población no se vea afectada. La alerta esta emitida por tal motivo hacemos un llamado a la población en general a tomar ellos también las medidas preventivas en sus viviendas que como municipalidad provincial estamos realizando las gestiones para evitar mayor perjuicio a la población”, informó el alcalde de Pisco, Pedro Fuentes Hernández.

