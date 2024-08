Sobre la nueva regidora de Pisco, se conoce que reside en el distrito de Huancano y que postulaba por el movimiento regional “Uno por Ica” que llevó a Pedro Edgar Fuentes Hernández como alcalde de la provincia de Pisco.

Posición de ex concejal

Luz Magaly Bendezú Campos reemplazaría en el concejo provincial pisqueño a la actual regidora Carmen Amparo Carlos Espinoza, quien dejará el cargo una vez que se emita la resolución del JNE que declarará su vacancia para otorgar la credencial a la nueva regidora.

Por su parte la regidora saliente acudió a la sesión de consejo el dia 29 del presente mes como le corresponde ya que aún no ha sido notificada por el Jurado Nacional de Elecciones de igual manera el consejo provincial, pero por parte de la autoridad se mantenía una posición reservada, pero a través de sus redes sociales brindó un pronunciamiento.

“Agradezco a Dios por el sol radiante del día de hoy. Debo reconocer que me siento fuerte y triste a la vez; fuerte, por las palabras afectuosas y muestras de reconocimiento hacia mi persona y triste por palpar de cerca la infelicidad de seres humanos, de quienes me apena lleven una vida sin sentido y disconforme que lo demuestran en su conducta mal intencionada sin límites por el respeto y la familia”, escribió.

Continúa señalando que “Agradezco a Dios por darme paz y aceptación para asimilar este presente, me reafirmo que aun cuando llegue la resolución de vacancia de mi puesto como regidora, continuaré trabajando con más convicción pues Pisco merece una oportunidad de tener al frente una persona que junto a un equipo de pisqueños y pisqueñas trabajen por el verdadero desarrollo, que nuestra lucha sea por fortalecer nuestros hogares, nuestras familias... para entregar a la sociedad hombres y mujeres formadas en valores incorruptibles, que busquen el bienestar y no deslumbrarse ante el poder dañando y traicionando a quien encuentre a su paso, solo por buscar egoístamente su propio protagonismo”.

“Mi persona, no intervino para que mis familiares fueran contratados, con pruebas en mano, tampoco actué en contra de mis vacadores porque al conocer la humildad y sencillez de sus vidas, no sería capaz de hacerles daño respeté que detrás de ellos están sus familiares y al dialogar con uno de ellos me di cuenta del dolor que con mis reclamos podría acrecentar. No era necesario causar más dolor”, añadió.

Finalmente agrega que “No presenté escrito alguno ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque el dinero que debía de utilizar para ello, preferí donarlo a pisqueños, personas vulnerables que estoy segura, ha sido mejor utilizado que enrolarme en una defensa donde se proponía hacer ciertos “pagos” que no estaba dispuesta a efectuar, pues sería parte de la corrupción, corrupción por la que debemos trabajar para desterrar. Pese a ello, permanecí en silencio y confiando en la justicia, justicia que estoy segura voy alcanzar, porque la justicia divina es a la que apelo”, sostuvo.

