Efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), intervinieron un inmueble ubicado en el sector UPIS Vilma León, en el distrito de Paracas, donde encontraron un mono fraile (Saimiri sciureus) que era mantenido en cautiverio sin contar con la documentación que acreditara la autorización para su tenencia.

Rescate de mono

La intervención se realizó tras acciones de inteligencia y la información proporcionada por pobladores de la zona, lo que permitió a las autoridades actuar ante un presunto delito contra los recursos naturales, en la modalidad de afectación a la fauna silvestre.

Durante la diligencia, el ejemplar fue decomisado y trasladado a la sede del SERFOR en Ica, donde será sometido a una evaluación especializada para determinar su estado y establecer las acciones correspondientes, incluida la posibilidad de su retorno a su hábitat natural.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ejemplar tiene una valorización referencial de S/ 2,000.

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