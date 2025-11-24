El cuerpo de un joven de 22 años fue rescatado tras ahogarse en la playa de Pisco durante la tarde del domingo. La víctima fue identificada como Elvis Joel Moro Quilca.

Cuerpo sin vida

Según información de la Policía Nacional, Moro Quilca había llegado a la playa acompañado de algunos amigos y decidió ingresar solo al mar. Aproximadamente a las 3:00 p.m., el joven se vio en problemas y terminó ahogándose.

Sus acompañantes permanecieron en la zona a la espera de la llegada del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue para las diligencias correspondientes.

