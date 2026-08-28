En el marco de la campaña VanCan2026, el Centro de Salud San Juan de Dios de Pisco viene promoviendo una jornada de vacunación antirrábica para proteger la salud de los canes y prevenir enfermedades que pueden afectar también a las personas.

Como parte de esta iniciativa, se realizará un pasacalle de sensibilización, con el objetivo de generar conciencia entre las familias sobre la importancia de mantener vacunadas a sus mascotas.

Perros vacunados

La actividad tendrá como punto de concentración el Centro de Salud San Juan de Dios, desde donde se desarrollarán las acciones de sensibilización dirigidas a la población. El personal de salud busca involucrar a los propietarios de mascotas y brindar información sobre la importancia de la vacunación como una medida fundamental para proteger a los perros y contribuir a la salud pública.

Asimismo, las autoridades de salud hicieron un llamado a la ciudadanía para que saque a sus perros y facilite el trabajo del personal encargado de la vacunación, permitiendo que las mascotas puedan recibir oportunamente su dosis. Se exhortó a las familias pisqueñas a participar activamente de esta campaña y sumarse a las acciones de prevención impulsadas mediante VanCan2026.

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