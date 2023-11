Una grave acusación es la que afronta el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Osmar Antonio Albújar de la Roca (56), quien ha sido denunciado por presunto acoso sexual en contra de una exsecretaria judicial, a quien le habría ofrecido un puesto laboral en la institución que preside, a cambio de un vínculo sentimental y sexual. La denuncia fue revelada en el programa dominical “Cuarto Poder”.

Hechos de la denuncia

Según el reportaje emitido por América Televisión, la denunciante Melissa Cahua Córdova de 36 años, relató que el hecho comenzó en enero del 2023, cuando trabajaba como secretaria judicial en una sede del Poder Judicial en Pisco. Ella quiso realizar su traslado de trabajo de la ciudad pisqueña a Ica, por ello le escribió al secretario Luis Matías Núñez, del presidente de la Corte, quien no le contestó hasta febrero, enviándole el número personal del máximo jefe del Poder Judicial en Ica, indicándole que lo llame.

“Las personas allegadas a él (Osmar Albújar) y que también están corroboradas en la manifestación ante la Autoridad Nacional de Control, dicen que él está obsesionado totalmente conmigo, (…) como presidente de la Corte ha querido prácticamente chantajearme de la forma más baja, en la forma de índole sexual, es por ello que se puede corroborar en mi recorte de trabajo, trabajo a cambio de sexo”, declaró al canal de Tv.

Sostuvo que al no efectuar la llamada. Albújar de la Roca se apareció en el Módulo Judicial de Pisco, para decirle personalmente a Melissa Cahua, que su contrato estaba en riesgo y que podía trasladarla a Ica. “Me hizo preguntas de forma personal, si era casada, si mantenía relación con mi esposo, a que me dedicaba, cosas que no venían al caso con el tema jurisdiccional o funciones, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, (..) me agarró el brazo, me dijo mi vida cómo estás, déjame ver que yo te voy a llevar a Ica, ofertándome la oportunidad de trabajar en la presidencia, cosa que solo puedo corroborar con mis testigos”, dijo la abogada de profesión.

Por el caso, la ANC (Autoridad Nacional de Control) recogió la declaración del entonces jefe en Pisco de Cahua Córdova, el juez Alejandro García Ferreyra, quien dijo que Albújar “no cerró la puerta, pero con la única trabajadora que conversó fue con ella (Melissa Cahua)”. A la denunciante no le renovaron el contrato por supuestamente haber cumplido el plazo máximo para ser secretaria suplente y se quedó sin trabajo.

Buscando una oportunidad laboral, decidió acudir al despacho del presidente de la Corte, el 21 de abril del 2023, antes de ingresar a la oficina, personal de presidencia le pidió su teléfono celular. En su declaración ante la ANC, Albújar de la Roca admitió que dio la disposición al personal, para que ella deje el celular antes de ingresar al despacho, por motivos de seguridad.

“Se puede corroborar con el video -que horas antes- no le incautan el celular a nadie, solamente a mí. Cuando yo ingreso, hemos tratado temas profesionales, diciéndole que estoy desempleada que necesito trabajar y en ese lapso él dice, pero déjame ver que yo puedo darte la oportunidad y me empieza a decir, pero nosotros nos podemos conocer, podemos salir a tomar unas bebidas, salir a conocernos, a tener una relación, es donde yo me quedo totalmente sorprendida y le digo, doctor yo he venido por una oferta de trabajo, por una oportunidad. Me dice, me gustaría tener una relación contigo, porque no me gusta tener una relación con esas chibolas, que se refería a las estudiantes que él contrataba y que sigue contratando hasta la fecha. Salí emocionalmente mal, porque en pocas palabras me estaba condicionando que, si yo no accedía a la petición sexual, no podía obtener un contrato de trabajo. No soy la única víctima, pero si tengo el valor de salir y dar la cara y de decir basta ya con este tema de violencia”, añadió Cahua Córdova.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió la investigación disciplinaria N°2938-2023-Ica, con un proceso administrativo disciplinario en contra de Osmar Albújar de la Roca.

Correo buscó el descargo de Osmar Albújar. A través del área de imagen institucional de la Corte Superior de Justica de Ica, se indicó que, el caso es de carácter reservado y existe una resolución del órgano de control que ninguna de las partes involucradas puede dar declaraciones.

VIDEO RECOMENDADO