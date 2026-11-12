La Fiscalía Provincial Penal de Huaytará obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra Elvis Clinton García Garamendi, investigado por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado (promoción o favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas), en agravio del Estado peruano.

Golpe al narcotráfico

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia ante el Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huaytará por el fiscal provincial Eduardo Enrique Galán Pisfil, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el transporte de casi media tonelada de droga en la vía Los Libertadores.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre de 2026, alrededor de las 12:50 horas, durante un operativo de interdicción ejecutado por personal de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional a la altura del centro poblado Libertadores, en la ruta hacia Huaytará.

En el lugar, los agentes intervinieron el vehículo de placa AZI-757, conducido por el investigado con destino a Lima. Durante el registro vehicular realizado con participación del Ministerio Público, se hallaron 22 sacos de rafia camuflados en la zona de carga con 25 paquetes de Cannabis sativa (marihuana), que arrojaron un peso total de 476.70 kilogramos. Asimismo, debajo del colchón del camarote se encontraron cuatro paquetes tipo ladrillo con alcaloide de cocaína, con un peso de 4.160 kilogramos, además de S/ 10 190.00 en efectivo y tres equipos celulares.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público acreditó la prognosis de pena, el peligro de fuga y la proporcionalidad de la medida, logrando que el órgano jurisdiccional ordene el internamiento preventivo del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Chincha mientras continúan las investigaciones.

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