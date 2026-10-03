La sagrada imagen del Señor Crucificado de Chincha saldrá en recorrido procesional el próximo 18 de octubre. De acuerdo con la parroquia Santo Domingo de Guzmán a las 5 de la tarde de ese día iniciará la procesión.

Fe y devoción

Tras recibir los honores de los feligreses, el recorrido procesional avanzará por la calle Santo Domingo, Junín, Chavín, la renovada av. Andrés A. Cáceres para continuar por Bom Bom Coronado, seguir por prolongación Santo Domingo.

Desde ese tramo llegará a la av. San Luis, hasta la av. El Tigre, y comenzará su retornó desde la calle San Mateo, pasando por Primavera, Abelardo Alva Maurtua, en donde estará cerca del hospital San José de Chincha, luego seguirá a la plazuela Grocio Prado, la calle 28 de julio, perímetro de la Plaza Mayor de Chincha y finalmente su ingreso al templo Santo Domingo programado para el 19 de octubre.

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