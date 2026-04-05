La mañana de ayer Sábado de Gloria, la sagrada imagen del Señor Crucificado de Chincha ingresó a la plaza mayor de la ciudad como parte del último tramo de su recorrido. Fueron 19 horas de procesión por diferentes avenidas y calles en las que fue recibido por la comunidad y diversas instituciones. Asimismo, en el retorno a la parroquia Santo Domingo de Guzmán acompañaron cientos de devotos.

Recorrido procesional

La población chinchana desde la mañana del Viernes Santo comenzó a prepararse para el recibimiento del cristo en la cruz. En cada arteria por donde iba a pasar el anda se realizaron impresionantes alfombras y arcos de flores para su bienvenida. La primera acogida fue en frontis de la parroquia, para luego dar inicio al recorrido durante toda la noche del viernes, continuando sin descanso en la madrugada del sábado.

Alrededor de las 4 horas de ayer la procesión del Señor Crucificado de Chincha emprendió el retorno al centro de la ciudad. En la plaza mayor esperaban grupos de devotos para recibir la sagrada imagen y caminar en su presencia, solicitando en oración la protección de sus seres queridos. Al mediodía las puertas de la parroquia volvieron a abrirse para el ingreso triunfal, entre aplausos, del santo patrono de la provincia.

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