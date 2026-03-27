se ha confirmado que, este viernes 3 de abril desde las 5 de la tarde iniciará el recorrido procesional

Devoción en la zona

La salida como de costumbre será de la iglesia Santo Domingo de Guzmán, donde será recibido por cientos de devotos, y las autoridades locales como de la policía para comenzar con la marcha en procesión por la calle Grau hasta desviar por la calle El Carmen, Junín y seguir por la av. Luis Massaro.

Este año la sagrada imagen llegará hasta la parroquia Nuestra Señora de Fátima, también al hospital René Toche Groppo, y a la sede de la Policía de Carreteras.

En su retorno partirá desde la av. Garcilaso de la Vega, ingresará a la calle Lima, plaza de armas de la provincia y finalmente al templo Santo Domingo. Serán más de 12 horas de recorrido procesional.

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