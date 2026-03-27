Por la Semana Santa 2026, se ha confirmado que, este viernes 3 de abril desde las 5 de la tarde iniciará el recorrido procesional del Señor Crucificado de Chincha.

Devoción en la zona

La salida como de costumbre será de la iglesia Santo Domingo de Guzmán, donde será recibido por cientos de devotos, y las autoridades locales como de la policía para comenzar con la marcha en procesión por la calle Grau hasta desviar por la calle El Carmen, Junín y seguir por la av. Luis Massaro.

Este año la sagrada imagen llegará hasta la parroquia Nuestra Señora de Fátima, también al hospital René Toche Groppo, y a la sede de la Policía de Carreteras.

En su retorno partirá desde la av. Garcilaso de la Vega, ingresará a la calle Lima, plaza de armas de la provincia y finalmente al templo Santo Domingo. Serán más de 12 horas de recorrido procesional.

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