El próximo miércoles 8 de octubre la parroquia Santo Domingo de Guzmán recibirá a cientos de personas que llegan para participar de la tradicional bajada y tener contacto con la sagrada imagen del Señor Crucificado de Chincha. La celebración inicia a las 7 de la mañana, como acto de apertura a la procesión que esta programada para el 19 de ese mismo mes, y que además genera masiva concurrencia de devotos.

Actividades religiosas

La parroquia abrirá las puertas a los feligreses para la santa misa y una vez celebrada iniciará la bajada de la imagen. Solo las personas previamente calificadas tendrán la labor de descender al Cristo crucificado, patrón religioso del pueblo de Chincha. La cruz, guiada por las sahumadoras, será llevada en hombros hasta el centro de la iglesia y en este lugar permanecerá antes de ser colocada en el altar.

Este acto que se realiza una vez al año permite a los devotos tener contacto con las piernas, brazos, abdomen, así como el rostro del Señor Crucificado. Los visitantes, entre ellos la comunidad chinchana, estudiantes de diversas instituciones educativas, además de hombres y mujeres que llegan desde otras ciudades, imploran por sus familiares mientras pasan paños por la sagrada imagen. La veneración será hasta las 6 de la tarde del 8 de octubre.

Después de este tradicional acto viene el novenario. Y el 19 del mismo mes, a las 5 de la tarde, la parroquia abrirá sus puertas para la salida procesional. Cientos de fieles esperan esta segunda fecha, importante en la fe religiosa, para ovacionar al Cristo crucificado y seguir el recorrido, que inicia desde la parroquia, extendiéndose por el perímetro de la plaza de Armas hasta ingresar a la calle Colón.

Este año la procesión ingresará a la av. San Martín y a la altura del hospital San José retornará al centro de la ciudad por la av. Abelardo Alva Maurtua, continuando por Pedro Moreno hasta girar por Antonio de Zela. La sagrada imagen seguirá por Rosario, Nicolás de Piérola, av. Victoria, retornará a Pedro Moreno para el último tramo y ya de día avanzará por la calle Italia hasta arribar a la plaza de Armas y la parroquia Santo Domingo de Guzmán.

