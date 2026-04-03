La División de Orden Público y Seguridad de Chincha dispuso el desplazamiento de personal policial, que estará a cargo de la seguridad de los devotos, quienes desde esta tarde participan en el recorrido procesional del Señor Crucificado de Chincha. La salida será a las 5 de la tarde de hoy Viernes Santo de la parroquia Santo Domingo de Guzmán y el ingreso se prolonga hasta la mañana del Sábado de Gloria.

Respaldo policial

El coronel Pedro Porras Cuba manifestó que se tiene organizado un equipo para el recibimiento de la sagrada imagen. A la par personal mimetizado estará siguiendo la procesión que tras su salida paseará por la plaza de armas, antes de ingresar a la calle Grau, Junín, av. Luis Massaro y otras vías de la ciudad de Chincha. La labor de los efectivos será durante todo el trayecto para la protección de los feligreses.

Y es que hay personas de mala reputación que aprovechan la aglomeración de los devotos para robar sus celulares, billeteras y otras especies de valor. “Se está intensificando el patrullaje, la cobertura, se está ampliando por toda la provincia de tal manera que los visitantes nacionales, extranjeros y de acá de Chincha puedan realizar sus actividades de manera segura”, manifestó el jefe policial Pedro Porras.

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