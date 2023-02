Ica lidera el ranking entre las principales regiones agroexportadoras de todo el Perú, ya que en el 2022 se exportó a los mercados internacionales miles de toneladas de uva, espárrago, cebolla, entre otros, generando un flujo económico por US$ 1.594 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Principales destinos

Se detalló que en todo el 2022, la principal región agroexportadora a nivel nacional es La Libertad (US$ 1.955 millones), sigue Ica (US$ 1.594 millones), Piura (US$ 1.283 millones) y Lambayeque (US$ 877 millones). Las tres primeras regiones concentraron el 49.27% del total de las agroexportaciones peruanas.

Los principales destinos son de los productos son Estados Unidos, China, Países Bajos, México, España, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido, Taiwán, Colombia, Vietnam, Inglaterra, Polinia, Alemania, Portugal, Italia, entre otros.

Cabe señalar que la agroexportación iqueña, también fue la segunda más importante del país después de La Libertad en el 2021, superando los US$ 1 500 millones gracias a la mayor venta de fruta como el arándano (+99%), uva (+32%) y palta (+18%). La uva es el primer bien agrícola que Ica. El Perú es el primer exportador mundial de la vid.

