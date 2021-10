Luego de una intensa búsqueda por las cumbres de varios cerros, la policía y un equipo de rescate integrado por personal de serenazgo y guías de turismo conocedores de la zona, lograron ubicar sano y salvo al turista Luis Vigo Vilca (25), quien se extravió desde el viernes 29 de octubre en las alturas milenarias del cerro Blanco, mientras realizaba turismo de aventura.

Hechos

Cuando se encontraba deshidratado por el esfuerzo de haber subido a diferentes cumbres sin hallar el camino de vuelta, en su desesperación perdió las esperanzas de encontrar el camino correcto. Sin embargo, el día 30 de octubre escuchó una voz que lo llamaba y luego divisó al equipo de rescate que partió de la ciudad desde las 4 de la madrugada dirigidos por el alcalde provincial Oscar Elías y el comandante PNP Edgar Espinoza Amaro, quienes llegaron hasta el lugar para evacuarlo y brindarle los primeros auxilios por las lesiones sufridas en las caídas.

“Yo estaba desesperado y llegó mi salvación, estaba subiendo un cerro, había tomado cinco caminos y no pude encontrar la ruta perfecta, había mucha altura, mucha inclinación y era de mañana cuando ya se me había acabado el líquido y escuche a una persona que empezó a gritar y en otra cumbre vi a los operativos que me vieron, eran bastante buenos en esto de las montañas, bajaron muy rápido y subieron a la cumbre donde yo estaba y me hidrataron que es lo que yo necesitaba, pues con tanto despliegue físico que tuve que hacer, fue horrible”, narró el joven turista.

Padres

Los padres del Luis Vigo, quienes viajaron desde Lima, para pedir ayuda en su búsqueda dijeron que al llegar a Nasca, no sabían por donde dirigirse al cerro Blanco, pero al conocer el gran interés de las autoridades locales en el rescate de su hijo, se mostraron agradecidos y dijeron que se llevan una gran experiencia sobre el despliegue de los rescatistas en las alturas del cerro en mención, que lograron devolverlo sano y salvo.