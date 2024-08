Un reclamo se registró en los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Ica, donde alumnos de la I.E. Fermín Tangüis de Palpa tuvieron que esperar largas horas, pese a ganar su calificación de futbol en los Juegos Deportivos Escolares.

Se sienten maltratados

“Jugamos con la I.E. Simón Bolívar de Nasca, hemos salido ganadores, pero al finalizar el partido, de parte del mismo especialista se realizaron observaciones en cosas que no hemos cometido. El viernes presentamos nuestro folder con todos los documentos de la base, todo quedó bien, solo nos observaron un DNI que estaba borroso y ahora ellos dicen que ese sello no es, o que, si es el sello, pero la firma no es, pero en la misma oficina nos han sellado, porque hemos ido presencialmente”, declaró el profesor Joseph Gonzales.

Añadió que los menores de la selección deportiva estaban esperando desde la 1:00 de la tarde, hasta más de las 6:00 p.m. sin almuerzo y no se les brindaba hospedaje, pese a ello no se emitía ningún veredicto final

“Ahora no están observando otros documentos, la norma dice que tiene que tener afiliación al SIS o al seguro, y todos lo cumplen, ahora nosotros venimos aquí y nos dicen ya váyanse que ya perdieron”, dijo.

