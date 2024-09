La empresa china “Tengda”, que se encuentra en el ojo de la tormenta por varios años por presuntas irregularidades en su construcción, denuncias de inseguridad laboral y otros, ha sido favorecida con siete votos de regidores de la provincia de Ica, quienes aprobaron el cambio de zonificación de Zona Agrícola Industrial a Gran Industria.

Graves antecedentes

Esta empresa ubicada en el kilómetro 286 de la carretera panamericana sur (Salas), fue duramente criticada en octubre del 2023, tras un revelador reportaje del programa Punto Final, donde trabajadores denunciaron que construían la planta sin las medidas de seguridad, por ello Sunafil paralizó los trabajos.

Asimismo, construyeron la planta industrial en un terreno de 30 hectáreas, de un lote de 150 hectáreas y la inversión por 10 millones de dólares, sin embargo, a pesar de no tener en esa fecha el cambio de zonificación ni la habilitación urbana y otros permisos, levantaron gran parte de la planta. También se advirtió que la producción de cerámica es una industria que consume grandes cantidades de agua, liquido elemento que en esa zona es un bien escaso y su explotación está parcialmente prohibida, salvo que sea para uso poblacional.

En noviembre del 2023, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), fiscalizó a la empresa Tengda Perú Cerámica S.A.C, ante la denuncia ambiental presentada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la perforación de pozos sin autorización. El ANA constató la presunta perforación de pozos, con motor tipo eléctrico, marca no visible, bomba tipo turbina de eje vertical y otros.

Para junio del 2024, OEFA inició proceso sancionador contra la fábrica de cerámica Tengda, ya que entre mayo y junio de 2023, y en marzo de este año se realizaron diversas denuncias ambientales contra la fábrica. La información previa indica que Tengda edificó su gigantesca fábrica sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la autoridad competente. La compañía china solicitó al Ministerio de la Producción dar el visto bueno a su Plan de Participación Ciudadana del proyecto de inversión “Instalación de una Planta de Fabricación de Pisos Cerámicos y Porcelanatos”, pedido que fue desestimado por Produce. Además, la producción de cerámica y porcelanato, también representaría una amenaza porque libera contaminantes como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que causan deficiencias respiratorias y cardiovasculares en la población.

Se declaró improcedente

Los antecedentes ponen en la crítica a la empresa china, pese a todo ello, en agosto del 2024, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Ica, emitió un informe legal, donde da la opinión que se declare procedente el cambio de zonificación (ZAI) a Gran Industria, solicitado por Tengda.

Por su parte la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPI, emitió otro informe donde señala “En informes emitidos por la Municipalidad Distrital de Salas, no se ha advertido que la solicitud de la empresa Tengda, no cuenta con el análisis de impacto a los predios vecinos, requisito que sería indispensable, debido a que este estudio permitirá saber los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente, físico y social, a mediano y largo plazo. Para así saber con precisión que el mismo no cause daños a los predios vecinos colindantes, ya que como es de conocimiento público y de acuerdo a las opiniones adjuntas en el presente expediente, las empresas agrícolas se oponen al pedido de la empresa antes mencionada, debido a que le causaría perjuicio pecuniario, sino que también dicho cambio de zonificación impactaría negativamente en los trabajadores del Agro, y a que estos se quedarían sin su medio de trabajo”, se lee y se opina se declare improcedente dicho pedido, debido a que no cumple con los requisitos estipulados. Lleva la firma del gerente de Desarrollo Urbano, Ing. José Arango Morote.

El pasado 05 de setiembre del 2024, se desarrolló la Sesión de Concejo Ordinaria en la MPI, donde uno de los puntos a tratar fue el cambio de zonificación de Zona Agrícola Industrial a Gran Industria, que beneficiaría a la empresa china.

El regidor Carlos Ponce Aparicio, quien es presidente de la Comisión de Obras Públicas, solo se limitó a exponer normas técnicas, legales y otros informes que estarían declarando procedente el cambio de zonificación, del mismo modo hizo mención sobre documentación de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPI y otros que estarían a favor del cambio de zonificación, eso en su primera intervención por menos de 3 minutos, indicando que se debe respetar la norma.

Posición contraria tuvo la regidora, Yessica Puchuri, quien fue enérgica y como miembro integrante de la Comisión de Obras Públicas, expuso que dicha solicitud debió ser declarada improcedente. “En el informe técnico se declara improcedente, ya que en los informes emitidos por el Municipio de Salas nose a advertido que la solicitud de la empresa no cuenta con un estudio de impacto ambiental sobre los predios vecinos, requisito que es indispensable, debido a que este estudio permitiría conocer los efectos directos e indirectos de dicha actividad en el ambiente físico y social de mediano a largo plazo.”, expuso.

La regidora Yngrid Ramos añadió que, “es un tema en debate, y decirle al regidor Carlos Ponce que baje un poco sus revoluciones, no tenemos que tener miedo a que una regidora hable, (…). Recordar que ya hay regidores en ciertas ciudades del pais que han ido denunciados penalmente por cambios de zonificación y hoy día están afrontando algunas condenas”, enfatizó.

Tras un intenso debate, el alcalde de Ica, Carlos Reyes, sometió a votación el pedido del regidor Carlos Ponce Aparicio, que obtuvo el voto del mencionado regidor, apoyado con la votación de los concejales, Leydy Loayza Mendoza, Nelida García Ramos, Jorge Hinostroza Alejo, Paúl Astohuaman Junes, Ana Huarcaya Pampañaupa y José Luis Escate Espinoza, mientras que los regidores que votaron en contra fueron Yessica Puchuri Manco, Epifaneo Quispe Vilca, Yngrid Ramos Ore, Celia Agreda de Raffo, Silvia Bertolotti Acosta y José Antonio Rubio. El pedido fue aprobado por mayoría.

