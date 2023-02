Sindican a consejero de influenciar por contrato en la UGEL Chincha

En la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha por influencia de un consejero regional se pretendió el ingreso de un personal clave para “dirigir la gestión”. Según Wilbert Torres Matías, director de esta sede, existe evidencia de este accionar que tiene como protagonista a una autoridad en ejercicio que fue elegido para representar a su provincia y no para obtener beneficio personal o de terceros.

Para este consejero el Reglamento Interno del Consejo sería letra muerta. Y es que de acuerdo con la versión de Wilbert Torres recibió el dialogo de la autoridad regional que propuso la contratación de una persona para ocupar un cargo de jerarquía dentro de la ejecutora en educación de la provincia de Chincha, en donde se mueven miles de soles en proveedores, además de las plazas para docentes y otros.

La demanda de este integrante del pleno de Consejo Regional, pese a no formar parte de sus funciones, surgieron en la actual gestión regional que lidera Jorge Hurtado. Este consejero habría tratado de valerse de su investidura para presionar al titular de la UGEL. “Por más autoridad que fuese nunca se debe decir o imponer en situaciones que no corresponden y que no está dentro del marco normativo”, comentó Torres.

El director de momento prefiere no revelar la identidad del consejero. Agrega que ante la exigencia de esta autoridad por emplear a una persona en cargo de confianza respondió con negativa. Asimismo, señala que la contratación de trabajadores dentro de la UGEL se da siguiendo el proceso que corresponde. “Los procesos de contratación son por 276, CAS y locadores, cada uno con su respectivo procedimiento”, acotó.

Wilbert Torres dijo además que a raíz de rechazar la conducta de la autoridad regional comenzaron a crearse falsas informaciones en su contra. “Están buscando, sino encuentran nada por medio de la gestión, sembrar cosas, crear falsas situaciones. Pero yo estoy tranquilo porque la verdad siempre sale”, precisó el director que desde mayo del año pasado ocupa este cargo tras ser seleccionado por concurso público.

