A la deriva se encontraría el Hospital de Apoyo de Palpa. Trabajadores del mencionado establecimiento de salud indican que por cerca de una semana no tienen director, además existen múltiples carencias en especialista, áreas especializadas y otros, calificando como un “desgobierno” la actual gestión del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera.

Realidad preocupante

Realizaron un plantón con pancartas con frases como “Hospital de Apoyo de Palpa en crisis”, “Montalvo persona no grata”, “No más dictadores y funcionarios corruptos en hospitales dela región Ica” y otros. Señalan que no fueron informados sobre el cambio del doctor Carlos Navea, quien ahora es director del Hospital Regional de Ica, y el hospital de Palpa se habría quedado sin un liderazgo.

“No tenemos director de hospital, no tenemos jefe de personal, no tenemos logística, no es posible que trabajemos como un barco a la deriva. En esta gestión del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, han pasado 4 directores, lo que si queremos es que el director cumpla con el perfil técnico, porque los cambian constantemente”, declaró la trabajadora Rita Rojas García.

Se indicó que el hospital tiene la categoría II-1, sin embargo, no tendría las áreas especializadas, ambientes y recurso humano necesario. “No hay sala de operación, no hay buena infraestructura, ahora estamos en un hospital de contingencia. Ha pasado más de un año y ningún director ha logrado tener lo que se necesita para mantener el nivel II-1″, dijo.

Precisan que no se cuenta con documentos de gestión como hospital, sin MOF, ROF, cartera de servicios, la farmacia no tiene el permiso de funcionamiento, el almacén de medicamentos del hospital no tiene permiso de funcionamiento, sin sala de operaciones, carencia de un banco de sangre, falta de equipamiento, infraestructura inadecuada y otros.

