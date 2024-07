La emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, habría sido aprovechada por funcionarios del Hospital de Apoyo de Palpa. La Contraloría advirtió que, en ese nosocomio en el año 2021, se realizaron cinco contrataciones directas a una misma empresa para la adquisición de equipos médicos por más de 1 millón 700 mil soles. Sin embargo, las cotizaciones serian irregulares y se presume la compra fue direccionada.

El Hospital de Apoyo de Palpa, pagó 1 millón 749 mil 702 soles, por una planta de oxígeno medicinal, diez monitores de funciones vitales, dos refrigeradoras para cadena de frío, una incubadora para bebés y un esterilizador con generador eléctrico a vapor. La buena pro se le fue otorgada a la empresa Tharzo S.A.C., con la que la entidad suscribió contratos derivados de las cinco contrataciones directas.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 18160-2024-CG/GRIC-AOP, para los cinco casos, el servidor encargado del Área de Adquisiciones procedió a hacer las indagaciones de mercado. Invitó a cotizar a empresas proveedoras mediante correo electrónico y tras recibir las respectivas ofertas, optó por la de menor precio, que resultó ser de la misma empresa.

Posterior a ello, en su calidad de jefe de la Unidad de Logística, solicitó los trámites, la certificación presupuestal y la aprobación de las contrataciones directas con el mismo proveedor. Tales contrataciones recibieron el visto bueno del titular de la entidad.

Sin embargo, la Contraloría realizó exhaustivos análisis de la documentación y otros, pudiendo advertir que las cotizaciones serían irregulares, y con estas se simularon indagaciones de mercado que determinaron que la entidad optó por la oferta más cómoda.

La comisión de control realizó indagaciones a las empresas que supuestamente enviaron sus propuestas, excepto la que ganó el contrato, y negaron que hayan recibido invitación a cotizar de parte de la entidad. Aseguraron que no presentaron oferta alguna y no reconocieron como de ellas el correo electrónico al que se les envió la invitación. Es más, una de estas proveedoras informó que no comercializan los equipos que requería el nosocomio.

