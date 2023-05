El director del Hospital Regional de Ica, Julio Torres Chang señaló que al ser un nosocomio de mayor complejidad atienden a pacientes graves y requieren cuidados intensivos en casos del mortal dengue.

Casos graves

Comentó que hasta la fecha han atendido a seis casos de dengue grave, de los cuales falleció uno. La víctima era un joven con Síndrome de Down de 18 años. La familia no pudo detectar a tiempo la enfermedad. Añadió que cuando llegó al hospital ya tenía insuficiencia respiratoria y un cuadro de fallo hepático. La familia no pudo detectar a tiempo la sintomatología porque el fallecido no se quejaba.

También existe historias que vencieron a la enfermedad. En este nosocomio, ya se dieron de alta a tres pacientes y otro actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Lleva casi un hospitalizado.

“La población acude al Socorro y cuando sus Unidades de Vigilancia Clínicas están congestionadas, vienen y le seguimos atendiendo a ellos”, comentó Torres.

La Oficina de Epidemiología de la Diresa Ica confirmó que hasta ayer se tiene 14 fallecidos a causa del dengue, pero que otros 13 decesos son investigados ya que podría ser por otras causas. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya incluye los 13 fallecidos como dengue y la cifra de decesos supera los veinte.

Las provincias de Chincha e Ica son los que reportan el mayor número de casos confirmados. A la fecha suman más de 9 mil casos, de los 2 mil 948 son confirmados y otras seis mil serían probables.

VIDEO RECOMENDADO