La Asociación de Productores Vitivinícolas de Ica (Aprovi), descartó su participación en los conciertos musicales en el estadio José Picasso Peratta, por el 58° Festival Internacional de La Vendimia de Ica (FIVI), debido a que la empresa a cargo de la organización, les estarían cobran miles de soles para que posicionen sus puestos y con un acceso restringido a solo una parte del total de productores.

Disconformidad de asociación

Manuel Bernales, presidente de Aprovi, enfatizó que en el estadio se pretende cobrar entre 1500 a 2000 soles por cada productor y en conjunto más de S/30 mil para que accedan a una parte del recinto y puedan vender sus productos vitivinícolas como el pisco, vino, cachina y otros. Indicó que el gerente de la empresa organizadora de los espectáculos no los atiende para una negociación y que la vendimia ha sido puesta en una “bicoca”, por lo que las decenas de productores acordaron en un acta no participar en el estadio y solo estarán posicionados en el campo Ferial de Ica “Alfredo Elías Vargas”.

”Aprovi está hace 34 años en el campo ferial y venimos defendiendo nuestras tradiciones es por ello que, ante el abuso constante, año tras año de los promotores de espectáculos que compran nuestra fiesta de la vendimia por una bicoca, hemos decidido no participar este año en el estadio, bajo las presiones económicas y vamos a rescatar nuestras tradiciones desde el Campo Ferial de Ica. No vamos a participar con los promotores porque ellos compran la vendimia con muy poco dinero y después nos exigen pagos. Aquí están pidiendo entre 1500 a 2 mil soles por productor, cuando ellos tengo entendido han comprado la vendimia por 50 mil soles y dicen todavía que solo 20 productores, entonces tenemos que dejar atrás a nuestros colegas para hacer lo que ellos dicen”, declaró.

Sostuvo, además, que no se han tomado en cuenta algunas propuestas establecidas por Aprovi, como el posicionamiento de 400 niños y personas, además de un museo itinerante y otras actividades que resalten la cultura iqueña. Además, que la Vendimia tiene la estimación internacional, no por la llegada de artistas internacionales, sino porque al festival deben llegar turistas extranjeros a consumir los productos vitivinícolas, vender los productos al visitante internacional y se pueda realizar una transferencia económica con otros países.

Añadió que el FIVI debe ser una fiesta donde se resalten las tradiciones iqueñas como las comparsas, ferias vitivinícolas, danzas típicas de Ica, carrera de burros, también que se debe apostar por la visita de las campiñas con la presencia de reinas de las cinco provincias de la región.

Por su parte, Manuel Mejía, productor vitivinícola, agregó que cuentan con el apoyo del alcalde de Ica, Carlos Reyes, a quien hizo un llamado para que se definan las coordinaciones, ya que los productores estuvieron de acuerdo en pagar mil soles cada uno.

“El alcalde ha estado con nosotros, pero no puede controlar todo. El empresario no se ha sentado a conversar con nosotros, y se ha firmado un acuerdo de no participar en el estadio. Lo malo es que no nos dan la cara y si hubiesen tenido buena voluntad hubiera una mesa de negociación porque nosotros estamos dispuestos en pagar mil soles, pero no el lucro, porque no sabemos cuáles son sus aspiraciones”, añadió.

