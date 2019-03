Amigos lamentan la muerte de "Chino Julca" y piden justicia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los amigos del ambiente de la cumbia llegaron hasta la Morgue de Trujillo y lamentaron la muerte de Roger Aníbal Julca Hoyos más conocido como el "Chino Julca", quien fue asesinado a balazos en la puerta de su domicilio en el distrito de La Esperanza.

Uno de ellos es Nilo Segura, cantante de Los Bio Chips, que llegó a la morgue para dar el pésame a la esposa y familiares del "Chino Julca". Él contó que era muy amigo del occiso.

"Es dolorosa e increíble su muerte, estaba viajando para un concierto en Chimbote y en el camino, escucho los comentarios de los muchachos sobre la muerte del 'Chino Julca', escuchaba y pensaba que estaban bromeando. Seguí y hasta que me llaman, porque me dijeron que la fiesta en Chimbote ya no iba. Me estacioné y pregunté por el 'Chino Julca'", señaló Nilo Segura, cantante de Los Bio Chips.

Mientras que Leoncio Julca, hermano del "Chino Julca", resaltó que su hermano era muy querido a nivel nacional e intrnacional y por ello pide justicia por su muerte.

"Lo único que pido que se haga justicia. Él sacaba su arma para protección y no lo vayan a asaltar. Lo recordamos como una bella persona y dedicada a la música, no solo a nivel nacional, sino él cantó por Chile y Argentina", indicó Julca.

Cabe mencionar que los restos del "Chino Julca" serán velados en su natal Cascas, en la provincia de Gran Chimú.