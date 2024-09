El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, visitó ayer la localidad de Mache, en la provincia de Otuzco, en donde dio algunas señales sobre su futuro político. Aunque no confirmó directamente su candidatura para las elecciones del 2026, dejó entrever sus aspiraciones y reveló cuál sería el lema de su posible campaña.

Al detalle

Durante su intervención, el también líder del partido Alianza para el Progreso (APP) respondió a las críticas de sus detractores, mencionando que podrán repetir una y otra vez “APP nunca más”, sin embargo, lo que no podrán hacer es decir “Acuña nunca más”.

“Por si acaso me dicen el chato y últimamente ‘Plata como cancha’, y ese será el mensaje de campaña, plata como cancha para obras como cancha”, declaró.

En otro momento, el gobernador señaló que algunos de sus opositores “le hacen campaña gratis” al enfocarse en sus declaraciones y errores menores.

“De Acuña pueden decir de todo, pero nunca dirán que es corrupto. Los medios me siguen, me siguen, no buscando corrupción, porque no van a encontrar. Lo que buscan es a qué hora me equivoco para hacer memes, pero no saben que me están haciendo campaña gratis, porque a los jóvenes les gustan los memes”, comentó.





Se perfila

Acuña, quien ha mantenido una presencia activa en los medios de comunicación y redes sociales, parece estar aprovechando las oportunidades para captar la atención del electorado joven, reconociendo que la viralidad de los memes puede ser un arma a su favor.

Durante su visita a esta parte de la sierra liberteña, asimismo, prometió intensificar su trabajo en la región. Anunció que a partir de octubre comenzará una serie de recorridos por toda La Libertad para evaluar las necesidades de cada distrito. Finalmente, en la provincia de Julcán, inauguró una obra.