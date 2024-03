El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, negó conocer a Yaziré Pinedo, joven vinculada sentimentalmente al ahora expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.

De acuerdo con el también fundador de Alianza para el Progreso (APP), Pinedo, quien obtuvo contratos con el Estado, le habló por WhatsApp porque su madre era militante del mismo partido y quería conocerlo personalmente.

Defensa

“[Quería] conocer al fundador de APP porque su mamá era fundadora del partido en Tarapoto y esta señorita, que no sabía [yo] cuántos años tenía, consiguió mi teléfono y estaba interesada en hablar conmigo”, argumentó el también exalcalde de Trujillo.

Luego, contó la conversación que sostuvieron por WhatsApp: “Hemos conversado por el chat. Y yo le dije ‘¿dónde estás?’ Porque no sabía si estaba en Tarapoto o estaba en Lima. Yo le dije por si acaso puedo atenderte el miércoles. Pero tengo que decir que nunca hablé. No la conozco. Creo que es una información malintencionada”, aseveró.

Respecto a la fotografía en la que él aparece con la madre de Yaziré Pinedo, afirmó que fue tomada hace 20 años. “Nunca hablé de forma personal. No la conozco”, reiteró.

Acuña Peralta también manifestó que desconocía que la joven mantenía un vínculo con Alberto Otárola.

“Nunca me imaginé que la chica que me escribía tenía una relación con el premier. [...] Acá hay malas interpretaciones y es lamentable que traten de hacer comentarios que la verdad no sirven para nada”, sostuvo ayer en Trujillo.

Sobre la renuncia de Alberto Otárola al cargo de primer minio y su situación actual, comentó que “hay bastantes cosas por aclarar”. “Recuerden que él es funcionario público”, dijo.

PCM

La autoridad regional también se animó hablar sobre la designación de Gustavo Adrianzén como nuevo primer ministro. “[...] Lo que se busca con el nuevo premier son políticas para que el país crezca. Hay que darle al país estabilidad, tranquilidad”, sostuvo.