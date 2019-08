César Fernández: "No se pueden destruir los partidos políticos por apetitos personales e individuales" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

César Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, confirmó su salida de Alianza Para el Progreso y dijo que detrás de su expulsión hay "intereses personales".

"Todos los que han levantado la mano para mi expulsión, todos ellos han vivido de la gestión pasada. En nuestra gestión, desde el 1 de enero, no hay esas prebendas, entonces que les queda expulsarme, pero ojo me expulsan de un partido nada más y siempre mi agradecimiento para nuestro presidente fundador César Acuña y su hijo Richard Acuña", indicó.

Fernández Bazán pidió que agilicen el documento de su expulsión de Alianza Para el Progreso.

"Pido que se agilice esta expulsión, porque no se pueden destruir los partidos políticos por apetitos personales e individuales, no se puede, si ellos han optado en expulsarme, bueno hay que seguir", apuntó.

El exmilitante de Alianza Para el Progreso señaló que para él es un galardón que lo expulsen del partido y que no entiende como no lo sacan a Roger Quispe, quien se encuentra prófugo de la justicia.

"Siempre agradecido, porque no puede un partido desquebrajarse, seguir como siguen trabajando, si les gusta trabajar ahí, no hay problema, así como piensan que se maneja los municipios, sacando aun militante como es mi persona, yo pensaba que lo iban a expulsar da Roger Quispe, pero no, él sigue como miembro militante. Para mi es un galardón más y orgullo más viendo de quienes me expulsan", puntualizó.