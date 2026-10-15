La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) confirmó que retiró las pintas realizadas con aerosol en un muro del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, ubicado en el distrito trujillano de Huanchaco.

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Trabajos

La entidad adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul) precisó que la evaluación técnica determinó que las pintas se encuentran sobre el denominado “material de sacrificio”, una capa de protección compuesta por adobes modernos y barro, instalada para preservar los muros arqueológicos originales. Por ello, se descartaron daños en las estructuras originales del monumento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Este material fue instalado años atrás por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan como mecanismo de conservación de los paramentos y las cabeceras originales.

El director de la DDC La Libertad, Ismael Iglesias León, condenó las acciones de vandalismo y señaló que si bien la evaluación permitió descartar daños en las estructuras originales, las pintas constituyen una afectación al patrimonio cultural.

“Chan Chan es un legado que debemos proteger entre todos. Cada muro representa una parte de nuestra historia”, manifestó Iglesias.