El Gobierno Regional de La Libertad había previsto firmar en marzo el convenio con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para la ejecución de los estudios de las obras en torno al Canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic. El plazo determinado, evidentemente, no se cumplió. No obstante, ayer, la Comisión de Proyectos Especiales del Consejo Regional aprobó el dictamen que da luz verde a la suscripción del acuerdo bilateral.

El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Jhon Cabrera Carlos, confirmó que, tras la aprobación del dictamen en la referida comisión, este viernes se presentará ante el Consejo Regional de La Libertad para sustentar los efectos positivos de este pacto.

“Este viernes vamos a estar sustentando ante el Pleno del Consejo Regional el convenio a suscribir con Proinversión. De esta manera aseguramos y se garantiza la culminación de las obras. El convenio tiene dos componentes, el primero está relacionado con la ejecución del Canal Madre y el otro es la operación y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica mayor”, indicó.

Efectivamente, la gestión de César Acuña estará a cargo de la segunda fase de la tercera etapa, es decir, las obras en el Tercer Sifón y el Canal Madre, que irá desde Moche hasta las Pampas de Urricape, en la provincia de Pacasmayo.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, afirmó que las obras de la fase II deberían ejecutarse en paralelo a las que estarán a cargo del Gobierno de Canadá en la fase I.

Cabrera Carlos agregó que tiene una ruta de trabajo y que todo se viabilizará a través de una Asociación Público Privado (APP), una de las modalidades de participación de la inversión privada en un proyecto público.

“En el convenio estamos señalando que desarrollaremos un plan de trabajo. Hay una hoja de ruta bastante clara de todos los pasos que vamos a seguir. Primero, hay que firmar el convenio, hacer los estudios de actualización; luego, el diseño de la nueva APP, convocar al proceso y llegar a la ejecución de las obras”, afirmó.

El consejero regional Robert de la Cruz, integrante de la bancada de Trabajo más Trabajo y presidente de la Comisión de Proyectos Especiales, mencionó que hay consenso en el Consejo para apoyar esta iniciativa y autorizar que el gobernador César Acuña firme este acuerdo.

“El Canal Madre a la fecha no tiene perfil, no tiene expediente, no tiene nada. Entonces, le estamos autorizando al gobernador regional para que firme este convenio. Queremos que toda la zona norte de La Libertad, que casi en su totalidad es arena, se convierta en área verde, pero para ello necesitamos agua”, sostuvo.

La inversión para la Fase II de Chavimochic III supera los 400 millones de dólares y la Región es protagonista en esta inversión relevante.