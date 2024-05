Cuidado. El dengue sigue incontenible en La Libertad y lamentablemente está siendo letal para los más vulnerables: los adultos mayores.

VER MÁS: Se reporta 27 fallecidos por dengue en toda la región La Libertad

De acuerdo a las estadísticas del área de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), en lo que va del año 28 personas han perdido la vida tras contraer la enfermedad. De ellas, 14 fueron adultos mayores de 60 años.

Entre las víctimas mortales también figuran dos niños menores de once años, un adolescente menor de 17 años y 11 adultos entre 18 a 59 años de edad.

Infectados

La Sala Situacional Dengue en La Libertad también precisa que en estos cinco meses del año se han presentado 26,166 casos positivos y hay 104 pacientes hospitalizados.

Esto sucede a pesar que desde la Gerencia Regional de Salud se ha desplegado una serie de campañas para prevenir que la enfermedad avance.

El titular del área, Anibal Morillo Arqueros , precisó que Trujillo es la provincia en donde se presenta el mayor número de casos positivos de dengue. Además, el distrito de Florencia Mora es en donde se registran más fallecidos.

Asimismo, indicó que hay dos factores para que estas cifras sigan creciendo: la alta migración comercial y la afluencia de personas que hay en Trujillo.

Y es que, desde el análisis de Morillo, la enfermedad no la lleva el zancudo volando de un distrito a otro, sino son las personas quienes se movilizan y trasladan de una zona a otra este mal.

Refuta

Sin embargo, esa versión fue discutida por Arístides Aurora Prado , presidente de la Federación Médica de La Libertad, pues desde su punto de vista no se está realizando un adecuado control larvario, ya que no se estaría ingresando a las viviendas para aplicar el larvicida.

“Además, el tema de la fumigación no es una sola pasada, son tres ciclos. No se puede fumigar a diestra y siniestra, sino que hay que identificar los sectores de riesgo. Entonces, allí hay falencias, porque sé que hay redes de salud que no están realizando un control larvario y hace mucho tiempo que ya no fumigan”, aseveró.

Hay que salir

Arístides Aurora dice que otra falencia es que las autoridades del sector salud no realizan una búsqueda activa de casos positivos en la comunidad.

“La gente ya sabe, se pasan la voz, que si van a un centro de salud lo único que le van a dar son sales de rehidratación, paracetamol y reposo. Entonces, ellos dicen, para qué voy a ir si no me atienden pronto. Porque, incluso, en algunos establecimientos de salud no hay reactivos para hacer un hemograma donde vemos un análisis que se llama hematocrito para hacer un seguimiento a ese paciente. Es por ello que las personas ya no van y se automedican y muchas veces acuden cuando los factores de riesgo se están desbordando”, advirtió.

Colapsados

En este punto, el titular de la Federación Médica de La Libertad resaltó otro problema, pues cuando un paciente presenta un cuadro grave tiene que ser internado en un nosocomio y, según afirmó, los hospitales Belén y Regional, ambos de Trujillo, ya han colapsado. “En el Belén tenemos pacientes en camillas, en silla de ruedas. Además, cuando queremos transferir un paciente de la periferia nos dicen que no hay camas, que esperen”, señaló.

El médico insistió en indicar que hay “debilidades” que tienen que superarse para mejorar el abordaje contra el dengue.

En ese sentido, Arístides Aurora planteó convocar a organizaciones sociales, municipios y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para sumarse al trabajo de prevención y así ser más agresivos en las campañas contra este mal.