El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, y dos de sus funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Los autores de esta querella son los integrantes de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), que agrupa a 24 empresas dedicadas al servicio público de pasajeros.

Ellos están en contra del Decreto de Alcaldía N° 10-2024-MPT/GTTSV, que autoriza el libre ejercicio del servicio de taxi en la ciudad y que la Tarjeta Única de Circulación (TUC) sea renovada cada 10 años —antes se hacía cada 24 meses—.

Lo acusan

Jorge Villanueva, abogado de Astrell, indicó que denunciaron al burgomaestre porque además de haber autorizado la extensión del plazo para renovar la TUC, habría beneficiado a una persona para que obtenga el documento en cuestión de horas, cuando eso necesitaría de todo un trámite administrativo que demora días.

“¿Es demasiada eficaz la municipalidad? Son demasiado eficaces estos señores o es que hay una negociación incompatible a la vista y un tráfico de influencias, o una complicidad, dicho sea de paso”, aseguró el letrado.

Para Villanueva, sí se habría cometido estos delitos debido a que “todo trámite administrativo, según Ley 27444, tiene un procedimiento” porque pasa por evaluaciones.

La denuncia, ingresada el último 30 de mayo, también recae sobre el gerente general del municipio, Luis Guillén Pinto, y el titular de la Gerencia Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Carlos Cipriano Gonzáles.

Responde

A pesar de que lo denunciaron a él y a sus funcionarios por este tema, el alcalde Mario Reyna aseguró que no dará su brazo a torcer y por el contrario anunció que la ordenanza municipal que confirmará el decreto de alcaldía se publicaría en las próximas horas.

“Este tema ya ha recorrido bastante agua bajo el puente. Muchos diretes, denuncias, amenazas, uno ya tiene zanjado este tema. Esto de que solamente un taxista pueda prestar su servicio a través de una institución es ilegal. Acá no hay nada que discutir, así me amanecen, así me sigan denunciando, hagan lo que quieran. Aquí la libertad e iniciativa privada de trabajo es libre y voluntaria, nadie puede obligar a estar en una empresa”, indicó.

También aseguró que esta alternativa permitirá formalizar a los taxistas que laboran de manera irregular, que se estima serían entre 5,000 y 8,000.

Respaldo

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo (Fredett), Mario Moreno León, se mostró de acuerdo con el decreto de alcaldía emitido por la actual gestión edil. Agregó que esto pone fin al cobro “ilegal” y “abusivo” que venían realizando algunas empresas.