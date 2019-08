Detectan que hospital César Vallejo carece de equipos básicos para atender a pobladores

Síguenos en Facebook

El hospital César Vallejo de Santiago de Chuco no cuenta con un resucitador manual en la sala de emergencia, este equipo es básico para atender a pacientes con problemas respiratorios y cardiopulmonares, la sala de observación de emergencia solo cuenta con dos camas, una de las cuales está deteriorada.

Estas deficiencias fueron encontradas por el personal de la Defensoría del Pueblo de La Libertad durante una supervisión realizada a fin de verificar que en los establecimientos de salud se respete el derecho a una atención médica eficiente.

Además se evidenció que la sala de operaciones no cuenta con una máquina de anestesia, la camilla ginecológica de la sala de legrados está deteriorada, el aspirador de secreciones no funciona adecuadamente, la ambulancia no está debidamente equipada, hechos que han sido reportados a la Gerencia Regional de Salud.

La Defensoría del Pueblo en La Libertad detectó también falta de personal médico, equipos y deficiente infraestructura en el hospital César Vallejo situación que pone en riesgo la atención y el buen servicio de salud de los miles de pobladores de la zona.

A esto se suma que desde hace tres años no se concreta el traslado hacia el nuevo local del hospital César Vallejo, lo que ayudaría a asegurar la atención en salud de la población de Santiago de Chuco.

OTRO NOSOCOMIO

En tanto en el centro de salud Angasmarca, el mobiliario para la atención al usuario presenta roturas y está oxidado, la camilla ginecológica es de segundo uso y no permite evaluar adecuadamente a las pacientes pues las pierneras están rígidas, hacen falta juegos de pinzas para suturas y partos. Las luces neblineras de la ambulancia y el balón de oxígeno no funcionan adecuadamente. Se ha requerido también, la contratación de un médico general y un biólogo para cubrir los turnos del establecimiento de salud.

La Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Gerencia Regional de Salud, disponer las acciones inmediatas para que tanto el hospital César Vallejo como el centro de salud de Angasmarca cuenten y/o reparen los equipos y mobiliarios médicos necesarios antes descritos.