Un funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fue intervenido por presuntamente solicitar una coima de S/ 1,500 a la empresa de transportes California para evitar que la empresa sea sancionada por 30 días.

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Operación

Se trata de Alberto Martín Bertini Rodríguez, quien hasta hoy se desempeñaba como subgerente de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la MPT. Tras conocerse su detención, la entidad edil anunció su destitución.

“[...] Ante las imágenes difundidas por diversos medios digitales sobre la intervención al subgerente de Fiscalización de Transporte por un presunto acto de corrupción, [la MPT] informa a la ciudadanía que se ha procedido con su desvinculación de la actual gestión edil”, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) de la Policía Nacional del Perú (PNP), hoy, en un inmueble ubicado en la avenida Jesús de Nazareth, en Trujillo.

Correo pudo conocer que la detención de Alberto Bertini se ejecutó luego de que el presidente del directorio de la Empresa de Transportes California, Iván Cruz Diestra, denunciara ante la Policía Anticorrupción que el funcionario municipal le habría exigido el dinero para impedir que su compañía fuera suspendida por 30 días.

Para sustentar su denuncia, el empresario mostró una serie de conversaciones que habría sostenido con el entonces funcionario edil un día antes.

Militancia

De acuerdo con el Observatorio para la Gobernabilidad Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Alberto Martín Bertini Rodríguez, de 45 años de edad, es militante de Alianza para el Progreso (APP), partido al que también pertenece el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez.