Hace un año, la tragedia aérea registrada en el mar de Huanchaco dejó una profunda herida en los familiares de las cuatro víctimas. A la fecha, no han encontrado justicia y, por ello, demandan la clausura de la escuela de aviación Juan Bielovucic Cavalier (JBC). No comprenden cómo esta institución pudo reactivar sus actividades mientras aún hay un proceso de investigación en curso.

Más celeridad

En efecto, la tragedia cobró la vida de Santiago Aldaz García, instructor de vuelo de 30 años; Mayt Jiménez Barreto, de 19 años; Fabiana Hernández Barba, alumna de 18 años; y Boris Corrales Vásquez, mecánico aeronáutico de 24 años.

Ayer, la familia de Mayt Jiménez Barreto , un joven estudiante y prospecto de piloto, llegó al punto exacto donde se iniciaron los trabajos de búsqueda hace un año. Nataly Dealbert, enamorada de Mayt, expresó su indignación porque la escuela solo varió ligeramente su imagen y dudó que hayan cambiado de propietarios y directivos.

“Necesitamos que esto se esclarezca. Ellos, como empresa, deberían también estar presionando a las autoridades, mandando oficios y documentos donde se pida la búsqueda de la avioneta y el cuerpo de Boris. No ha pasado ni un año y la empresa volvió a operar. Queremos encontrar la verdad y que estas cuatro vidas perdidas no sean en vano”, indicó.

Afectación

Leonisa Pardo Torres , madre de Boris Corrales, asimismo, expresó su frustración, no solo por no encontrar el cuerpo de su hijo, sino porque ni un representante de la escuela JBC respondió a sus reiterativas comunicaciones.

Familiares se reunieron en el distrito de Huanchaco.

“He llamado a la empresa, buscando hablar con el dueño de la escuela y que nos brinde información, pero no hay ninguna respuesta. Escucho que la escuela está funcionando nuevamente como si no hubiera ocurrido nada. No sé qué tanto hacen las autoridades y por qué dejan que funcione la escuela a pesar de que no se ha terminado la investigación”, afirmó.

Pardo Torres también estuvo ayer en Huanchaco conmemorando el año de esta fatalidad. Aseguró que, hasta el momento, todo parece haber sido manipulado. “Por lo menos debieron esperar a que termine esta investigación”, añadió, cuestionando así la falta de transparencia y la rapidez con la que la escuela reanudó sus actividades en Chiclayo y Trujillo.

Investigación

El abogado Elfri Navarrete , en entrevista con Diario Correo, reveló que el caso estuvo a punto de ser archivado en dos oportunidades.

“La ley de aeronáutica civil es clara. Quien es el encargado de la escuela tendrá que realizar todos los esfuerzos hasta agotar la búsqueda. Nunca se hizo nada, ninguna coordinación, nosotros lo hicimos con embarcaciones privadas y desgraciadamente no logramos ubicar la nave”, afirmó Navarrete, defensor legal de la familia del piloto e instructor de vuelo Santiago Aldaz García y de la familia Jiménez Barreto.