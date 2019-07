Dos asesores apepistas son ratificados en gobierno regional tras observaciones

Síguenos en Facebook

A raíz de las recomendaciones de la Contraloría, sobre los funcionarios que no cumplían con los requisitos para ocupar los cargos de confianza, los seis asesores del Gobierno Regional de La Libertad fueron cesados en sus cargos, sin embargo, tras algunas evaluaciones solo dos fueron ratificados nuevamente.

Se trata de Tania Baca Romero y Hernán Aquino Dionisio, ambos apepistas, que actualizaron sus legajos y recibieron el visto bueno del gobernador Manuel Llempén, según reconoció el gerente general Eduardo Azabache Alvarado.

NO LA CONOCEN

La consejera por la provincia de Virú, Mirtha Higa, reconoció el trabajo de Hernán Aquino, y de alguna manera lo respaldó. Pero ocurrió todo lo contrario con Tania Baca. Dijo que no estaba enterada de que era asesora. “Con Hernán Aquino siempre ha estado predispuesto a trabajar por la provincia (Virú), pero de la asesora Tania Baca no sabría decirle porque no tenía conocimiento que ella era asesora y ganaba un sueldo por eso”, indicó.

Por su parte, el consejero por la provincia de Chepén, Juan Díaz, optó por recomendarle a Tania Baca que se presente en sesión de Consejo, para que conozcan del trabajo que desempeña. “Desconozco que ella es asesora, además nunca nos han presentado como asesora, y yo no sé qué es lo que hace. Será motivo de hacerla llamar a sesión de consejo para que nos diga la función que cumple (...) Todo es una línea política y en ese partido (APP) no hay gente capacitada”, señaló.

RESPALDO

Mientras tanto, el consejero por Trujillo, Roberto Portilla, reconoció el trabajo de Hernán Aquino y Tania Baca. “La impresión que tengo de él (Hernán Aquino) es que es un hombre de acción, yo lo veo comprometido con la gestión (…) He seguido sus actividades en las redes sociales (Tania Baca) y la veo en acción”, aseguró.

SE FUERON. Los asesores del gobierno regional que se fueron son Manuel Rodríguez, Felix Campaña, Néstor Mendoza y Edwin Sánchez.