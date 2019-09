El lunes deciden si ratifican absolución o condenan a Elidio Espinoza

Síguenos en Facebook

Si no se registra ningún inconveniente o decisión de última hora, el lunes a partir de las 2:15 de la tarde, debe cerrarse un ciclo de incertidumbre para el coronel en retiro PNP Elidio Espinoza Quispe y otros nueve policías.

Del otro lado, es decir, de parte de quienes lo acusan de ser el presunto jefe de un denominado “Escuadrón de la Muerte, debería culminar años de angustia y de una lucha constante por lograr lo que ellos consideran justicia.

AUDIENCIA FINAL

Y es que hoy podría definirse el futuro del también exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), cuando los miembros de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de La Libertad decidan, mediante una resolución, si confirman la absolución a favor de Elidio Espinoza o revocan el fallo para condenarlo a cadena perpetua.

El oficial en retiro es acusado por la Fiscalía por los delitos de secuestro y homicidio agravado cometidos contra Víctor Enríquez Lozano, Carlos Mariños Avila, Ronald Reyes Saavedra y Carlos Iván Esquivel Mendoza. Esto habría sucedido el 27 de octubre de 2007 en el distrito El Porvenir.

NO ESTÁ SOLO

Elidio Espinoza no afronta solo esta grave acusación, y es que en la denuncia fueron comprendidos otros miembros de la Policía Nacional.

Ellos son los suboficiales Wilson de la Cruz Castañeda, Jimmy Cortegana Cueva, Hugo Noé Villar Chalán, Jorge Alberto Monge Balta, Marco Luis Quispe Gonzales, Jairo Trinidad Mariños Reyes y Néstor Agustín Castañeda.

LA HISTORIA

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Elidio Espinoza y los otros policías habrían secuestrado a cuatro personas, a quienes sacaron de sus casas a la fuerza y luego aparecieron sin vida a causa de diversos balazos.

La defensa de los acusados han sostenido en todo momento que nunca hubo un secuestro ni mucho menos homicidios. En cambio, aducen que sí se registró un enfrentamiento con prontuariados delincuentes que no dudaron en abrir fuego contra los agentes del orden que ejecutaban un operativo en la zona de El Porvenir.

EVIDENCIAS

El Ministerio Público ha rebatido el punto que señala que las cuatro personas asesinadas hayan sido delincuentes, miembros de bandas criminales, pues no tenían antecedentes penales. Solo una de ellas contaba con antecedentes policiales.

En cuanto al enfrentamiento a balazos, han sido los testigos que presentó la Fiscalía, varios de ellos considerados “testigos sin rostro”, los que han coincidido en acreditar que a tres de las víctimas las sacaron de sus casas y luego de unas horas resultaron muertas.

PERITOS

Durante los tres juicios a los que ha sido sometido Elidio Espinoza y los otros nueve policías, han participado peritos que han sostenido ante los jueces que las balas que recibieron los cuatro individuos “fueron a corta distancia y de arriba hacia abajo”. Esto desbarata la versión del enfrentamiento.

CONTRAPARTE

Empero, en este punto los magistrados de la Primera Sala de Apelaciones tienen que proceder con mucho tino y haciendo una evaluación exhaustiva, toda vez que la Policía también presentó un peritaje que demostrarían que los disparos fueron hechos a larga distancia, lo que para la defensa de los acusados solo confirma la teoría del enfrentamiento. El lunes se conocerá qué valoración le dieron a ambas evidencias.

La Fiscalía ha sostenido también que nunca se ha acreditado la flagrancia delictiva para la intervención policial en la zona y que tampoco hubo ninguna persona denunciada, lo que significa que no hubo motivo para que los policías hayan ingresado a las casas de las personas que horas después del “operativo” aparecieron fallecidas con disparos en el cuerpo.

CONTRADICCIONES

No obstante, la defensa de los agentes del orden acusados observaron las contradicciones en los testigos y desacreditaron la opinión de los peritos en relación a que no se respetó al cadena de custodia para trasladar los huesos del cráneo de una de las víctimas hacia un laboratorio en Lima, por lo que de deslizó la posibilidad de que esas evidencias pudieron haber sido manipuladas y presuntamente cambiadas para incriminar a los procesados.

MINIMIZA

En las pocas veces que Elidio Espinoza se ha pronunciado sobre el caso, lo ha hecho para minimizar las supuestas pruebas que tiene la Fiscalía contra él y los suboficiales que estuvieron a su mando cuando se desempeñaba como jefe del Escuadrón de Emergencia Este.

“Los testigos son familia de los finados. Está la hermana del finado “Víctor”, la mujer del “Cholo Jiltón”, aquel que está en el penal por violar a una chica, el cabecilla de la banda”, comentó.

SIN VERACIDAD

Elidio Espinoza precisó que los testigos caen en contradicciones y dejan en duda la veracidad de lo que dicen.

“Si ustedes escuchan, dicen que los hechos ocurrieron a las 7 de la noche, otros 8, y también 9 de la noche. Pero, sí que quede claro, que hubo un joven que no puedo decir que fue delincuente, pero estuvo en la hora y el momento equivocado. Pero, tres finados ustedes han escuchado quienes son”, enfatizó.

Lo que sí ha indicado la defensa de Elidio Espinoza es que los hechos ocurrieron a las once de la noche, entre Sinchi Roca y San Luis, en el sector Las Ánimas.

SIN MIEDO

En otro momento, Elidio Espinoza se reafirmó en sostener que no le teme a lo que puedan decidir los magistrados.

“En la vida al ser humano no le tengo miedo, sí le tengo miedo a Dios. No he hecho nada malo. ¿ A qué criminal en Trujillo le han pedido la cadena perpetua? Nosotros hemos defendido a la sociedad, hemos expuesto nuestras vidas, nuestras familias. La deshonra para muchos, el maltrato, pues nos consideran que pertenecemos a un ‘Escuadrón de las Muerte’, ¿les parece que es agradable? El llanto de mis hijos, de mi madre, de mi padre que ya se fue el año pasado”, acotó quien también fuera burgomaestre provincial de Trujillo.