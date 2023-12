Los familiares de Alan Taypecahuana Valenzuela, una de las víctimas mortales del atentado en la minera Poderosa, exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar a los responsables de la tragedia en Pataz, La Libertad.

Licia Palomino Delgado, cuñada del fallecido, acusó a la minera Poderosa de no informarles sobre el suceso; en cambio, se enteraron a través de los medios de comunicación. Además, solicitó que se agilice el traslado del cuerpo.

“Queremos que se agilice el traslado del cuerpo de mi cuñado Alan. Eso estamos pidiendo y que se haga justicia. No tenemos ninguna comunicación señorita; ya el cadáver se encuentra en Trujillo, en la Morgue. Mi esposo no puede entrar todavía a verlo porque no tienen autorización de la empresa”, declaró a RPP.

Alan Taypecahuana, con formación militar, trabajaba para la minera Poderosa como personal de seguridad desde hacía más de doce meses y ya había considerado dejar el empleo, según comentó su familia.

¿Qué sucedió en la minera Poderosa?

Durante la madrugada, la minera Poderosa, ubicada en el distrito y provincia de Pataz, sufrió un ataque con explosivos que dejó al menos nueve trabajadores muertos y al menos 10 heridos.

Según el informe del Ministerio del Interior, alrededor de la 1:00 a. m., un grupo de delincuentes armados ingresó a las instalaciones de la mina y se enfrentó violentamente contra el personal de seguridad.

“Dichos sujetos ingresaron al socavón de la mina, haciendo uso de cargas explosivas, lo que provocó el lamentable fallecimiento de 9 personas y dejó heridas a otras 15″, comunicó el Mininter.

