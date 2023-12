Tras el asesinato de nueve trabajadores de la minera La Poderosa que opera en Pataz, el alcalde de esta provincia Aldo Carlos Mariño pidió la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la zona.

“Es algo muy doloroso y preocupante, un acto totalmente terrorista lo que ha ocurrido en el distrito de Pataz. En verdad esto hace notar el desgobierno. Esto hace notar que no tenemos presidente de la República, que no tenemos ministro del Interior. En verdad, esto ya colapsó, ya se salió de control”, señaló Carlos Mariño en declaraciones a “La Rotativa del Aire” de RPP.

La autoridad provincial de Pataz dijo que convocará a los alcaldes, rondas campesinas, Policía y autoridades de la provincia para tomar acciones.

“Vamos a tomar acciones, en vista de que vemos una inercia por parte del Gobierno Central y del Ministerio del Interior. Siempre he venido diciendo esto, que no sirve de nada sino a sus decretos de urgencia y de emergencia que ha sido sometida esta provincia sino le acompañamos de inversión económica. Firmar un papel no sirve de nada y esta masacre lo ha comprobado”, remarcó.

Faltan comisarías

El burgomaestre provincial de Pataz indicó en RPP que solo cuentan con cuatro comisarias para 13 distritos de su jurisdicción.

“Para toda la provincia de 13 distritos tiene cuatro comisarias, ¿qué haría una comisaría cuando tiene cuatro u ocho efectivos policiales? ¿qué harían los efectivos policiales que no tienen una camioneta o moto donde trasladarse? Yo le refería al Ministerio del Interior que me diga en que comisaría de las cuatro que tiene la provincia de Pataz tiene una camioneta disponible para poder movilizarse. Entonces, ¿Cómo puede la policía hacer frente a este flagelo sino le dan las condiciones? Esos decretos de urgencia y de emergencia deberían ser acompañados que se implemente las cuatro comisarías que tiene la provincia de Pataz cada uno que se implemente con una camioneta para que puedan trasladarse”, puntualizó.