Gobernador se excusa en el MEF por no entregar camionetas (VIDEO)

Por temor de sus funcionarios que no quisieron verse inmersos en "actos de corrupción" no entregaron las 22 camionetas, así lo señaló Manuel Llempén, gobernador regional de La Libertad.

Como se recuerda, 22 modernas camionetas 4x4 que fueron adquiridas por el Gobierno Regional de La Libertad se encuentran empolvándose en una losa deportiva de la sede del gobierno regional.

"Tenemos una indicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que ha visto las provincias donde iban a ir estas camionetas, también habían solicitado al MEF la adquisición de estas camionetas. Ellos estarían viendo una duplicidad de compra de camioneta, eso ya le indiqué al gerente que a nosotros no nos interesa lo que otras provincias puedan estar pidiendo directo al MEF, eso es de ellos y el ministerio sabrá si les da o no, pero lo que ya indiqué es que la próxima se estará entregando las camionetas", indicó Manuel Llempén.

ENTREGA

El gobernador regional señaló que los vehículos serán entregados a los alcaldes provinciales y distritales tras firmar un convenio.

"Nosotros estamos haciendo, según encontré el proyecto, que viene de la gestión anterior, es un convenio que se va a firmar con los alcaldes provinciales y distritales. Nosotros no vamos a entregar directamente a otras instituciones, nosotros vamos hacer los convenios con los alcaldes distritales y provinciales, y ellos harán otro convenio con las instituciones que crean conveniente y que pueden apoyar en su sistema de seguridad interna", agregó

Manuel Llempén señaló que ya dio la orden que se compre el Soat para cada uno de los vehículos.

"Eso he indicado recién, en el que se compre totalmente. He pedido que vayan con su Soat, porque de repente al trasladado de la camioneta a la provincia respectiva o distrito respectivo pase algún accidente y no tenemos el Soat, las consecuencias serían funestas. He autorizado la compra para el Soat de todas las camionetas", señaló

Al ser consultado que si hubo responsabilidad en la demora de la entrega de las camionetas dijo que "como estamos en este momento de corrupción de lucha, mis funcionarios tienen miedo en tomar las decisiones. Dicen que hay una queja en el MEF que estamos duplicando, no tenemos nada que ver con lo que el MEF pueda comprar o donar".