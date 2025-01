El Poder Judicial de La Libertad sentenció a ocho años de cárcel a dos hombres que fueron detenidos con arma de fuego y municiones durante un operativo en el distrito de Pataz.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz logró que José Ramiro Lozano Peche (33) sea sentenciado por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia compartida de armas de fuego. Mientras tanto, Edulfo Alejandro Peche Bazán (29), quien se acogió al beneficio de la terminación anticipada, por el delito de tenencia ilegal de arma en agravio del Estado.

Según las diligencias del Ministerio Público, el 19 de julio de 2024, personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) intervino a los mencionados cuando transportaban una caja de cartón por una de las calles del centro poblado Pueblo Nuevo, en Pataz. Además, se le incautó un fusil de largo alcance, desmontado en cuatro partes, y 10 municiones con la marca PCM 223.

También se identificó una conversación en audio de marzo de 2023, en la que uno de los implicados discutía la posibilidad de “hacer una chamba” con un arma de largo alcance.

“Sí, me llamó, me habló el minero y me dijo para hacer una chamba, ¿no tienes gente que tenga un fierro largo para hacer una chamba? Le quedé en averiguar, pero ya no le dije nada, ya”, es el diálogo encontrado.

