César Acuña Peralta, el gobernador regional de La Libertad que hace poco más de dos semanas alegaba que “como toda persona tiene derecho a descansar” y por eso solicitaba 40 días de licencia, que los tomará en diferentes meses de este año, ahora tendría que reevaluar esos permisos para ausentarse del cargo y dedicarse a redoblar esfuerzos a fin de poder cumplir los ofrecimientos que hizo antes de asumir el puesto.

Ocurre que José Miranda Prado , abogado y exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), ha iniciado el proceso ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) para adquirir el kit de revocatoria contra el gobernador liberteño.

Fundamentos

En diálogo con Correo, José Miranda dijo que ha fundamentado la solicitud de revocatoria en el hecho de que César Acuña no habría cumplido con sus ofrecimientos de invertir en seguridad ciudadana, salud y educación. “Acuña ha incurrido en una serie de incumplimientos. La Libertad se sigue desangrando, a pesar de que él se comprometió, en su plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, en asumir con entereza y lealtad esa tarea. Pero el año 2023 no invirtió ni un solo sol en seguridad. Ofreció drones, patrulleros y hasta un helicóptero; sin embargo, en más de un año y medio de gestión no hay nada de eso”, manifestó Miranda.

Asimismo, el abogado señaló que Acuña no hizo honor a sus ofrecimientos de adquirir calzado para todos los estudiantes de la región en pobreza y pobreza extrema. Tampoco ha entregado las laptops que ofreció a todos los docentes de La Libertad.

“Y si hablamos de salud, el gobernador no ha podido sacar adelante los procesos para licitar las obras en los hospitales en las provincias de Otuzco y Virú. Todo eso está detallado en la solicitud. En nueve días la Onpe debe resolver si la admite o me responde indicando que me falta algún requisito y me dan dos días más para subsanar. Luego de eso hay 30 días para que la entidad resuelva y nos entregue el kit de la revocatoria”, explicó el promotor de esta consulta popular.

Firmas

Cabe indicar que si admiten la solicitud de José Miranda y le entregan el kit electoral para la revocatoria, tendrá que recabar el 25% de las firmas de los electores liberteños que sufragaron en los comicios del 22 de octubre de 2022. Esto, para conocer si la iniciativa tiene el respaldo de los ciudadanos.

“Para que proceda la revocatoria necesitamos 365,367 firmas, pero nosotros vamos por las 400,000. Tengo fe en que se va a lograr”, enfatizó Miranda.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido como fecha para realizar la consulta popular de revocatoria el 8 de junio de 2025.

Se suma

Gerardo Torres Reyes , presidente de la Asociación de Alcaldes de los Territorios Vecinales de Trujillo, aseguró que se sumará a la tarea de recolectar firmas para la revocatoria de César Acuña.

Al igual que José Miranda, el dirigente señaló que el gobernador no ha cumplido con todas las promesas que hizo en campaña ni en las que están en su plan de gobierno.

En tanto, el secretario regional del Sindicato Unificado de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep)-La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, opinó que es “razonable” que la ciudadanía intente lograr la revocatoria de Acuña, pues hay sectores que requieren atención y no se les está dando.