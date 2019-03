José Ruiz: "No tengo nada que esconder y que investiguen" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

José Ruiz, actual primer regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo y exalcalde de Huanchaco, se pronunció sobre la denuncia que hizo el actual burgomaestre de Huanchaco, Estay García, sobre el hallazgo de cajas con documentos de la exgestión municipal y que no habría sido presentada en el proceso de transferencia.

"Ya estamos fuera de gestión de Huanchaco, sorprendente los hallazgos y felicito que hayan comunicado a las autoridades para que encuentren a los responsables", indicó.

El exalcalde de Huanchaco destacó que hubo una comisión durante el proceso de transferencia y dijo desconocer que documentos han encontrado en el sector Valdivia.

"Hubo una comisión entrante y saliente, se dio todos los espacios respectivos, se informó a la Contraloría, se realizó un acta de entrega notarialmente. Se tiene que investigar, desconozco que documentos son, pero si puedo decir que nosotros ya estamos fuera de gestión", resaltó.

PIDE PERICIA

El primer regidor de la comuna trujillana pidió una pericia para ver si los documentos como: expedientes de obras, cheques, cartas fianza, entre otros, son originales.

"Eso tiene que ver una pericia para determinar si son originales o sin son cartas fianza, tiene que realizarse una investigación, me sumo a la investigación, aquí tiene que intervenir la Contraloría. Sé que la Contraloría está investigando en la municipalidad y yo saludo, y la Fiscalía tiene que hacer su propio trabajo. Creo que no hay que corrernos a toda investigación y estamos sujetos a una fiscalización", agregó.

Luego indicó que "hay que ver la veracidad de la documentación, yo no creo que un funcionario de la municipalidad se haya prestado a tal magnitud, porque es su responsabilidad del gerente y subgerente de entregar documentación. Nosotros hemos entregado documentación foliado, y ante un notario. Que investigue, no temo a nada, no tengo nada que esconder y que investiguen".