Convenios con una universidad para reducir pensiones y no cobrar intereses a los hijos de ronderos, almuerzo para celebrar el evento, la presencia de un candidato al Gobierno Regional de La Libertad, en dicha actividad; compromisos para regalar 10 mil chalecos a los miembros de la rondas campesinas y como colofón: un pleito entre dirigentes ronderiles y la acusación de una presunta politización de la asociación para favorecer a un aspirante a un cargo público.

El inicio

Esta historia que tiene como uno de los protagonista a César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP) y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, inició el pasado 23 de junio del presente año y tiene como narradora de los hechos a Pilar Pérez Quezada, otrora presidenta de la Asociación de Rondas Campesinas de la provincia de Santiago de Chuco.

Ella asegura que fue separada del cargo de forma irregular, precisamente, por haberse mostrado en contra de “politizar” la Asociación de Rondas Campesinas de la región La Libertad. “Fue ahí que empezó la contra campaña hacia mi persona”, recalca.





Convenio

¿Pero cuál fue el detonante de este lío entre los ronderos liberteños? De acuerdo con Pilar Pérez muchos quedaron “resentidos” e “indignados”, después de que Pablo Haro, presidente de la Asociación de Rondas Campesinas de La Libertad, convocó a los dirigentes provinciales y distritales a Trujillo para firmar un convenio.

“Nos convocó con engaños, porque él (Pablo Haro) nos dijo que teníamos que ir a firmar un convenio con el Gobierno regional de La Libertad, para la entrega del segundo lote de camionetas, pero en realidad lo que se firmó fue un convenio con la Universidad César Vallejo (UCV), para reducir pensiones a hijos de ronderos”, afirmó Pérez.





Almuerzo

Pero el asunto no quedó ahí. Según Pérez, después de participar en la ceremonia de la firma del convenio entre la asociación de ronderos liberteños y la UCV, se les invitó a celebrar el acto con un almuerzo en un conocido local de la ciudad de Trujillo.

“Eso no nos gustó porque cuando estamos en el compartir (almuerzo en el restaurante) llegó Cesar Acuña y ahí prácticamente nos obligan a estar presentes en esa actividad, donde la mayoría de la gente era de Alto Trujillo, nosotros éramos solo dirigentes”, contó.

A lo que se refiere Pilar Pérez es que no podían retirarse del local, porque iban a tomar asistencia.

“Fue en esas circunstancias que el señor Acuña dice: ‘yo les voy apoyar a ustedes como ronderos y espero que me apoyen porque estoy en una carrera política’. Mira, yo estoy de acuerdo en que podemos participar en política, pero de forma individual, no como organización, no podemos politizar, porque somos un frente único”, manifestó Pilar Pérez.

La exdirigente ronderil, dijo, además, que en esa misma actividad pretendieron comprometerla para que organice el recibimiento a César Acuña en la provincia de Santiago de Chuco. “Dijeron el candidato estará en dicha provincia y que venga la compañera para ver el recibimiento, pero yo me quedé en mi silla y no fui”, detalló.





Chalecos

Otro punto que resaltó Pilar Pérez es que en dicho almuerzo se habló de la donación de 10 mil chalecos para los ronderos liberteños.

Correo contactó a Pablo Haro, presidente de las rondas campesinas en La Libertad, para que pueda dar su descargo correspondiente.

En primer lugar, el máximo dirigente de los ronderos, indicó que Pilar Pérez fue removida del cargo debido a que no tenía ligitimidad. “Es más, ese 23 de junio, ella no fue convocada a Trujillo, porque estaba en evaluación su permanencia en el cargo; pero ella se autoconvocó y vino para hacer un show político y por eso, ese día, quisieron disciplinarla. Ahora, esa señora ya no es más dirigente, en su reemplazo fue elegida Victora Fernández”, enfatizó Haro.









“No mentí”

Con respecto a la convocatoria que hizo para la firma del convenio con la UCV, Haro descartó que haya mentido y dicho a sus dirigentes provinciales que se iba a firmar un convenio para la entrega de camionetas por parte de la Región.

“Ellos (dirigentes) sabían que veníamos a firmar un convenio con la UCV. Ahora, es cierto, luego de la firma del convenio nos invitaron un almuerzo; pero somos un frente único y eso no quiere decir que por un plato de comida va a significar un voto de un rondero. Nosotros rechazamos esa acusación. Es cierto, el señor César Acuña nos invitó el almuerzo, pero no hemos vendido la conciencia ni la dignidad de las rondas campesinas. Nosotros podemos apreciar eso a cualquier candidato”, resaltó.





Compromiso

Al preguntarle por la donación de 10 mil chalecos para los ronderos, Pablo Haro reconoció que es cierto, pero aclaró, nuevamente, que eso no proviene del candidato César Acuña, sino de la UCV. “Esa señora (Pilar Pérez) habla por desconocimiento. Nosotros hemos hecho gestiones que han tardado meses para eso. Ahora, ya se están entregando los chalecos a los ronderos”, reveló.





Desconozco