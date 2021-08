Apepistas ya piensan en las elecciones. El alcalde de La Esperanza, Martín Namay, no descartó candidatear a la Municipalidad Provincial de Trujillo en los próximos comicios municipales y regionales el 2022.

El también secretario regional de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) consideró que está “preparado” para tentar el municipio provincial.

“No descarto, vamos a esperar todavía al partido, eso tampoco depende de uno, también depende de la militancia, la dirigencia, y creo que el partido quiere que un cuadro con experiencia y capacidad gane las elecciones y si mi persona en algún momento pueda tener esa alternativa en buena hora”, aseguró.

Lo que sí descartó es postular al Gobierno Regional, pues dijo que aún necesitaba mayor experiencia. “Yo descarto temas regionales porque no creo que es prudente, la política siempre es un proceso, no podemos nosotros asumir desafíos cuando todavía no se tiene una gran experiencia para manejar temas a nivel de una región o un país. Sin embargo, creo que temas municipales es en lo que más nos hemos especializado”, señaló.

Respecto a una posible contienda interna en Alianza para el Progreso (APP) con José Ruiz, alcalde interino del municipio de Trujillo que también pretendería postular a ese cargo, dijo que el partido deberá evaluar todas las opciones.

“José es un gran amigo, hemo trabajado junto, seguro como todos los alcaldes de todos los distritos también tiene sus aspiraciones, la cual la vamos a respetar, pero repito, en su momento el partido va a evaluar quién es el mejor cuadro para poder llevar, si nuestro amigo José o el alcalde de El Porvenir, Víctor Larco o Florencia de Mora son los mejores cuadros para estar en Trujillo”, dijo.