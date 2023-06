En una de sus acostumbradas transmisiones en vivo, en su cuenta de red social Facebook, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, salió ayer a cuestionar a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ya que ha quedado conformada por una jueza titular y dos suplentes.

Para Fernández, estos cambios le siembran dudas con respecto a la decisión que pueda tomar el colegiado en la apelación que presentó a la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 5,000 por el delito de difamación agravada que le interpuso en agosto de 2022, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La agraviada fue la teniente de la Policía Nacional, Nataly Rojas Rojas, quien, de acuerdo a la decisión del referido juzgado, fue difamada por el alcalde de Trujillo.

CITA JUDICIAL. Tras varios meses de revisar la documentación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones ha programado la lectura de su fallo para mañana miércoles.

Sin embargo, Arturo Fernández se encuentra, supuestamente, preocupado, pues alega que no está bien que para que resuelvan el recurso legal de apelación que él y su abogado presentaron se haya cambiado a dos juezas titulares y se haya puesto a suplentes.

“Lo que ellos buscan es sacarme del cargo para que, según eso, puedan entrar los apepistas ¿no? Pero, bueno, yo estoy tranquilo, lo que sí digo es que de los tres jueces hay una señora León, la otra es una jueza suplente y la tercera, que es titular, va a salir porque supuestamente está enferma. Lo mismo le pasó a mi hermano en Chimbote, sacaron al titular y colocaron al suplente y los suplentes son los que hacen lo que dice la mafia”, manifestó Arturo Fernández.

El alcalde también arremetió contra el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y dijo que es “extraño” que haya decidio irse de licencia justo cuando a él le van a dictar el fallo para confirmar o anular la sentencia por difamación.

“Qué casualidad que la prensa haga tanto bolondrón sobre Acuña que se va. Es como decir ya me voy, yo no estoy acá. Un poco más era que diga ya me voy Arturo. Poder Judicial ya les dejo todo listo”, enfatizó el burgomaestre.