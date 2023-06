Alerta. Las organizaciones criminales de la región La Libertad han puesto en la mira a las tierras del Proyecto Especial Chavimochic (Pech) y mediante una serie de argucias legales no solo están invadiendo hectáreas de terreno, sino que estarían sorprendiendo a autoridades ediles y judiciales, para luego estafar a las personas con la venta de lotes para viviendas.

La denuncia pública la hizo el propio gerente general del proyecto irrigador, Carlos Pagador Moya , quien ha pedido a la ciudadanía tener bastante cuidado cuando les ofrezcan terrenos en venta para viviendas en espacios que son de Chavimochic, pues detrás de ello está una red criminal que contaría con un brazo legal (abogados a su servicio) que son los encargados de maquillar el negocio y evitar que las personas, incluso autoridades, se den cuenta de que se trata de una estafa.

Profesionales del delito

“Las invasiones ahora son más ‘profesionales’, más de cuello y corbata. Es una red criminal, estos obtienen planos, sorprenden a las autoridades, les dicen que están en posesión de las tierras y en verdad no hay nada de eso. Es más, llevan los casos al Poder Judicial y hasta engañan a la Policía diciendo que eso está judicializado y no es así, porque, en muchos casos, la demanda ha sido presentada, pero no adminitida”, manifestó el titular del proyecto, Carlos Pagador.

Lucha diaria

El funcionario reveló que personal de Seguridad Territorial de la Sub Gerencia de Gestión de Tierras, a diario se enfrenta a invasores y traficantes de tierras que pretenden apoderarse de grandes extensiones de terrenos eriazos de propiedad del Pech. Los invasores son retirados en forma inmediata por nuestro personal de seguridad territorial, con la intervención de la Procuraduría Pública Regional y la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, insistió en su advertencia de que “invasores profesionales” a través de “Asociaciones de Vivienda”, tras argucias y acciones legales, “venden” los terrenos aprovechándose de la necesidad de mucha gente que quiere contar con un predio de vivienda.

“Alertamos a la población a no dejarse sorprender por estas falsas inmobiliarias”, enfatizó.

Cifras de invasiones

Juan Zafra Escobar, subgerente de Gestión de Tierras, expresó que, como resultado del firme accionar del Pech, en el año 2021 se retiró de manera inmediata 33 invasiones, recuperando 149.5 hectáreas. En el 2022, se desalojaron 36 invasiones, siendo recuperadas 231 hectáreas. En tanto, en lo que va de este año ya se detectaron 11 invasiones y se recuperaron 57 hectáreas.

“Estamos en una lucha contra la delincuencia, contra el tráfico de tierras”, comentó.

El gerente Pagador indicó que esta situación está generando que el Estado gaste en recurso humano y económico, pues se tienen que enfrentar a las “mafias de terrenos” no solo en el campo invadido, sino en el fuero judicial.