El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, protagonizó una discusión candente con un funcionario de la Prefectura Regional de La Libertad y este último lo llamó “payaso”.

Todo empezó cuando Fernández Bazán acudió hasta la Prefectura para una cita que estaba programado para las 9:00 de la mañana, pero llegó 30 minutos tarde.

Un asesor legal de la Prefectura Regional de La Libertad, le hace saber que tiene que ser puntual. Ante ello, el burgomaestre le indicó que todo lo que quiera decirle con documento y nada verbal.

El diálogo se volvió tenso y el funcionario le explica que de acuerdo a una ley se tiene que respetar.

Arturo Fernández tuvo una acalorada discusión con funcionario de la Prefectura Regional de La Libertad

Alcalde de Trujillo: señor no sea gracioso pues.

Asesor legal: respeto guarda respeto, a mí no me vas a faltar el respeto.

Alcalde de Trujillo: no seas gracioso.

Asesor legal: no me faltes el respeto, bájeme la voz. No mes faltes el respeto.

Alcalde de Trujillo: conoce bien la ley.

Asesor legal: No soy gracioso. No me faltes el respeto.

Alcalde de Trujillo: gracioso.

Asesor legal: gracioso no. Payaso tú entonces, no me faltes el respeto. Te estoy explicando cual es la norma.