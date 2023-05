El consejero regional por Trujillo, Robert de la Cruz, informó que desde el día 20 de mayo se emitió el decreto supremo que impone el estado de emergencia por inseguridad en La Libertad, pero que el Ejército Peruano no ha salido a patrullar las calles debido a que la Policía supuestamente no les ha informado cuál será su participación en su plan operativo. Además, cuestiona el nulo liderazgo y coordinación que hay en este tema por parte del gobernador César Acuña y el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández.

La inseguridad ciudadana crece cada día y no vemos una respuesta firme por parte de la Policía y el Ejército a pesar de que estamos en estado de emergencia, ¿por qué cree usted que sucede esto?

Mira, desde que inicié la gestión como consejero regional uno de los puntos que advertí en el discurso inaugural del gobernador (César Acuña) es que en materia de seguridad ciudadana no dijo nada. Entonces, nosotros como Consejo Regional planteamos propuestas como el Laboratorio Criminalístico, que debe inaugurarse en agosto, es tecnología para apoyar a la lucha contra la inseguridad y sobre todo para investigar el delito. También legislamos para que 248 policías se queden en La Libertad y aprobamos un acuerdo de consejo en el que solicitamos que la Policía y el Ejército elaboren un plan conjunto contra el crimen.





Pero hace unas semanas llegaron agentes de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) a Trujillo.

Yo estoy en contra de que hayan traído 50 o 100 Dinoes que han hecho gastar plata y solo vienen a parar vehículos a realizar control de identidad, pero no hay ninguna captura importante. Los asaltos, muertes, siguen ocurriendo. Y desde acá lamento que el gobernador César Acuña los haya presentado con bombos y platillos. Fue una lavada de cara para decirle a la ciudadanía que estamos luchando contra la inseguridad.





¿Cuál es su propuesta?

Yo me pregunto, ¿por qué no sacamos a los 800 soldados que tenemos acá en La Libertad? Te aseguro que harían un mejor trabajo que hace la Dinoes y con menos recursos. Por eso nació el acuerdo de consejo que se aprobó el 10 de mayo y que fue remitido a la PCM y como respuesta hemos obtenido este estado de emergencia que va desde el 20 de mayo al 20 de junio.





Ya está el decreto supremo, ¿por qué no se ve el trabajo en las calles?

Voy a ser infidente. Yo me he comunicado con el general del Ejército y él me refiere que no van a salir hasta que la Policía no presente su plan operativo. Me he comunicado con la Policía y ellos me dicen que ya está el plan y que han hecho parte del mismo al Ejército, pero lo que yo siento es que de por medio hay un tema de celos. Es decir, el uno le dice al otro: ‘yo no quiero estar bajo tu mando’ y esas son poses que le hacen daño a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ellos deberían estar rompiendo puertas, interviniendo, allanando donde venden droga, donde hay armas.





¿Se están perdiendo días importantes?

Sí, estamos dentro de posturas y poses que hacen daño. Estamos perdiendo una oportunidad de oro para hacer detenciones, capturas y limpiar Trujillo y otras provincias de la delincuencia.





¿Qué queda entonces?

Bueno, si los generales no pueden ponerse de acuerdo que se vayan.





¿Y las autoridades políticas?

Creo que no hay el compromiso serio en luchar contra la inseguridad ciudadana por parte del señor gobernador César Acuña y del alcalde Trujillo Arturo Fernández. Son presidentes del Coresec y Coprosec. Yo pregunto: ¿Han escuchado decir alguna palabra a Acuña sobre el estado de emergencia o al alcalde que tanto pedía el Ejército?





¿Qué responsabilidad tienen?

Ellos tienen toda la responsabilidad. El gobernador (César Acuña) debió haber sentado a la Policía y el Ejército y poner las cosas claras. Este es el primer decreto supremo que posibilita trabajo conjunto entre la Policía y Ejército. Hay herramientas legales, pero no hay voluntad para luchar contra el crimen. Ojo, la idea es que si salen no es para pedir documentos a la gente, sino para patear y romper puertas, allanar, detener, dentro del marco de la ley. Pero no hay nada. Es una decepción César Acuña y Arturo Fernandez en seguridad ciudadana.

