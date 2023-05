Si al dengue quieres vencer, tres cosas debemos hacer: lava, escobilla y tapa. Es el mensaje que se viene difundiendo para educar y concientizar a nuestra población sobre la importancia de seguir estos pasos en casa para eliminar a los huevos y larvas de zancudos de nuestros depósitos de agua y criaderos, porque la fumigación solo ataca al zancudo en su versión adulta.

“Todo el mundo pide fumigación, pero a las larvas no las mata. La fumigación afecta al vector adulto. Por eso, si no hacemos el control de las larvas en casa, en un lapso de siete días van a evolucionar al vector adulto. Y diremos que la fumigación no fue efectiva, pero no es así”, explicó David Gutierrez, Director Ejecutivo de Red de Salud de Trujillo.

Siguiendo las directivas del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, el Dr. David Gutierrez exhortó a la población trujillana a permitir el ingreso del personal de salud a sus hogares para realizar la inspección y detección las larvas de zancudos, que las encontramos en agua limpia.

“En el caso de las personas que tienen su tanque elevado, estas larvas puede encontrarlas en sus filtros. Es por eso que es necesario que permitan ingresar al personal de salud a sus hogares para el control larvario”, expresó.

“Hay que usar escobilla porque una esponja no ayuda a eliminar los huevos. Y se escobilla de forma circular y se tapan los depósitos. Si no tengo tapa, puedo colocar un tul o plástico con una liga. De esta forma, no dejamos espacio al zancudo para que ponga sus huevos”, señaló la enfermera Milagros Blas, Directora de Gestión Territorial Red de Salud Trujillo, quien destacó la importancia que la población pueda colaborar con hacerle el pare al dengue usando detergente, escobilla y agua.

El Dr. Gutierrez indicó que “todavía no llegamos a un desborde” de casos de dengue en Trujillo. Pero si se llega a esa situación se tiene pensado una nueva estrategia.

“Si llegarámos a desbordar el número de casos, ya tenemos una nueva estrategia. Es decir, un nuevo punto, con implementación de camas, que está en proceso de implementación como medida de emergencia”, expresó.

Los casos con signos de alarma se manejan en el Hospital Distrital de Laredo y Jerusalén de Laredo.