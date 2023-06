Un bochornoso incidente ocurrió esta mañana en el local de la Prefectura de Trujillo cuando el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, acudió para una audiencia de garantías que se pedía en su contra. Un presunto trabajador de la entidad encaró a la autoridad edil y por poco se van a las manos.

Sucede que el burgomaestre y su abogado llegaron supuestamente tarde a la cita y no pudieron atenderlos. Fue entonces que personas que acompañaban al alcalde empezaron a grabar la situación, para dejar en evidencia que no tenían intención de darle audiencia, pero el presunto trabajador de la Prefectura trató de impedir que sigan grabando dentro del local.

Fue entonces que Arturo Fernández empezó a increparlo y decirle frases como: “apepista eres”, “no estás por tus méritos acá, sino por ser apepista”.

Arturo Fernández llegó hasta local de la Prefectura Regional de La Libertad.

En un primer momento el trabajador solo escuchaba a Fernández Bazán, pero cuando el alcalde dijo: “Este (refiriéndose) al trabajador, ha trabajado en la municipalidad, ahí ha estado, yo no lo he botado, pero como ahí no puede hacer la de kiko y kako se ha venido para acá. ¡Oye apepista ven para acá”, vociferó el burgomaestre.

Fue esas circunstancias que el joven se le acercó para encararlo y el alcalde tuvo que levantar el pie para impedir que el trabajador se siga acercando.

“¿Cuál es tu problema?, ¿Te estoy tocando?, ¿Cuál es tu problema? Yo sí trabajo”, le dijo el trabajador, para luego alejarse del alcalde.

Fernández denunció que las instituciones públicas en Trujillo están “llenas” de apepistas.

“Miren, esto es la Prefectura, esto ocurre en la Prefectura, donde una viene a pedir garantías”, manifestó bastante ofuscado.