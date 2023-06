Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, podría afrontar nuevas denuncias. La exprocuparadora edil Ana Ríos Negreiros dijo que lo querellará por afirmar que no defendió los intereses de la comuna, mientras que desde el Consejo Regional plantearon que el Ministerio Público lo investigue por las ofensas que habría realizado hacia el prócer José Faustino Sánchez Carrión.

Procuradora

Hace dos semanas, el burgomaestre denunció que Ana Ríos, cuando estuvo al frente de la Procuraduría municipal, realizó una inadecuada defensa de los intereses ediles, lo que le costaría a las arcas de la comuna S/ 450 mil 950.

En diálogo con el programa Vocero Regional, la exfuncionaria indicó que los procesos a los que se refiere el alcalde se habrían dado días después de que ella fue retirada del cargo (7 de febrero).

“Yo no debo responder por hechos que no me corresponden y que corresponden a terceros. ¿Quién es el responsable de asumir estos dos procesos? El señor procurador restituido, pero a quién acusan. A mí, y ponen mi fotografía haciendo ver que yo tengo un incumplimiento de pago”, cuestionó.

Respeto. Otro cuestionamiento a Arturo Fernández vino desde el Consejo Regional de La Libertad. Durante la sesión de ayer, el pleno rechazó las presuntas ofensas que el alcalde de Trujillo hizo en contra de José Faustino Sánchez Carrión.

El burgomaestre aseguró que el prócer les habría “desgraciado la vida” a los peruanos, pues no estábamos preparados para ser una “República”.

Ante esto, el consejero Ever Cadenillas pidió que la Fiscalía lo investigue por haber infringido el artículo 344 del Código Penal, que sanciona el delito de ultraje u ofensa de los símbolos patrios y la memoria de los próceres.

“No olvidemos que (Fernández) tiene una denuncia abierta porque el día que asumió la alcaldía puso en un emblema nacional el huaco de Moche. Hoy, por segunda vez, ataca a un prócer de la independencia”, señaló.

Además, a pedido de los consejeros Robert de la Cruz y Leyla Espir el pleno acordó rechazar lo manifestado por el alcalde de Trujillo.

“Esas declaraciones (de Arturo Fernández) son clara muestra de ignorancia y desconocimiento”, dijo Leyla Espir.