El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, tiene todo listo para arrancar sus vacaciones, según el mismo anunció. Sin embargo, para el líder de Trabajo Más Trabajo, Elías Rodríguez Zavaleta, el gobernador regional tiene que cumplir con su promesa de gobernar los 365 días del año.

Afirmó que los liberteños no eligieron a una autoridad para que pida vacaciones en su primer año de gestión. También aseguró que hasta ahora, la gestión de Acuña solo es de “fuegos artificiales”.

“Los liberteños no han elegido a una autoridad para que pida vacaciones. La Libertad se encuentra a un paso de cuidados intensivos por los problemas de inseguridad; quien de nosotros no tiene miedo que a nuestros hijos les pase algo, los constantes secuestros, extorsiones y asaltos continúan. Que hay de Chavimochic, no que para mayo se destrababa, no que venía el primer ministro, no hay ningún resultado, más allá de anuncios que no generan nada”, afirmó.

Rodríguez Zavaleta destacó la posición de los siete consejeros regionales de la bancada de Trabajo Más Trabajo que votaron en contra del cronograma de viajes de César Acuña.

“El señor Acuña ha hecho mayoría por acuerdos que ha sostenido con consejeros, cuyos votos hoy son indignos, son personas que el señor Acuña ha ido ganando estos meses, lo que significa que no se tomó un voto a conciencia, sino por conveniencia. La Libertad no merece un gobernante que tome vacaciones en plena crisis y esta bancada que hoy ha construido debe sentir vergüenza de su voto”, indicó.

El cronograma de licencias de Acuña Peralta entra en vigencia este 9 de junio, y estará fuera de la región hasta el día 18. Luego, volverá a ausentarse entre el 28 de julio y el 5 de agosto; del 6 al 14 de octubre, y del 9 al 16 de diciembre. “No creo que ningún liberteño esté de acuerdo conque su autoridad se mande a mudar por todo este tiempo”, añadió Rodríguez.